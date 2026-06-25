Dal 27 giugno al 5 luglio le sculture in legno di Remo Masella in mostra al Chiostro di San Francesco

L’Associazione Pro Loco Fondi, con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, presenta la mostra personale di scultura in legno dell’artista Remo Masella, che si terrà presso il suggestivo Chiostro Comunale di San Francesco a Fondi (LT) dal 27 giugno al 5 luglio 2026. L’ingresso sarà libero e la mostra sarà visitabile tutti i giorni in orario pomeridiano e serale, con apertura anche in mattinata nei giorni festivi e prefestivi.

L’inaugurazione ufficiale si svolgerà domenica 28 giugno alle ore 19.00, alla presenza delle autorità e del pubblico, seguita da un brindisi augurale.

La mostra raccoglie oltre quaranta opere scolpite nel legno, con dimensioni che variano dalle più imponenti (oltre 3 metri di altezza) a creazioni più contenute. Le opere testimoniano il percorso artistico di Masella, iniziato nel 1974 grazie a un dono speciale: un set di sgorbie per l’intaglio del legno, che gli permise di realizzare le sue prime sculture, tra cui due statue cinesi.

L’artista, vincitore del 1° Premio Scultura dell’Università di Monticelli, ha esposto in diverse occasioni, tra cui la mostra di scultura al MOF e una personale al Castello Caetani di Fondi nel 2017. A incoraggiarlo nel suo percorso fu il compianto Maestro Domenico Purificato, che ne riconobbe il talento e lo spronò a continuare la sua ricerca creativa.

Con questa mostra – dichiara il presidente della Pro Loco Fondi, Gaetano Orticelli – vogliamo offrire alla città e ai visitatori un’occasione per scoprire e apprezzare il valore dell’arte locale. Remo Masella rappresenta un esempio straordinario di dedizione e talento, capace di trasformare il legno in opere che raccontano emozioni e storie, assiomi di forme geometriche. La Pro Loco ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione culturale e turistica del territorio, e iniziative come questa dimostrano quanto la nostra comunità sia ricca di tradizione e creatività.

La mostra di Remo Masella si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Pro Loco Fondi Aps, volti a valorizzare il patrimonio storico, culturale, ambientale e artistico della città e del suo comprensorio.

Informazioni e contatti: Associazione Pro Loco Fondi – Tel. 329 776 4644 (anche WhatsApp).

Remo Masella, il poeta del legno

Remo Masella è uno degli interpreti più autentici della tradizione scultorea del territorio pontino. La sua passione per l’arte nasce nel 1974, quando riceve in dono un set di sgorbie per l’intaglio del legno: un incontro quasi casuale che si trasforma presto in una vocazione profonda. Le prime opere, tra cui due statue ispirate alla cultura orientale, rivelano fin da subito una particolare sensibilità nel modellare la materia e nel ricercare armonia ed equilibrio delle forme.

Nel corso degli anni Masella sviluppa un linguaggio artistico personale, caratterizzato dalla capacità di trasformare il legno in composizioni che uniscono figurazione e ricerca geometrica, dando vita a opere capaci di evocare emozioni, simboli e suggestioni. Il suo talento viene riconosciuto dal Maestro Domenico Purificato, tra i maggiori protagonisti dell’arte italiana del Novecento, che ne incoraggia il percorso creativo e ne sostiene la ricerca espressiva.

Vincitore del Primo Premio di Scultura dell’Università di Monticelli, Remo Masella ha partecipato a numerose esposizioni, tra cui la mostra allestita presso il MOF di Fondi e la personale ospitata nel Castello Caetani nel 2017. Le sue opere, alcune delle quali superano i tre metri di altezza, testimoniano una continua ricerca artistica e una profonda conoscenza della materia lignea, che l’artista trasforma in forme capaci di raccontare storie, sentimenti e visioni.

Il Chiostro Comunale di San Francesco, scrigno d’arte e di storia

Ad accogliere la mostra sarà il Chiostro Comunale di San Francesco, uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi del centro storico di Fondi. Parte dell’antico complesso conventuale francescano, il chiostro conserva il fascino dell’architettura religiosa medievale e rinascimentale, caratterizzata da eleganti arcate e da uno spazio raccolto e armonioso che invita alla contemplazione.

Nel corso dei secoli, il complesso ha accompagnato la vita spirituale e civile della città, diventando oggi uno degli spazi culturali del territorio. La sua atmosfera intima e il dialogo tra pietra, luce e silenzio lo rendono una cornice ideale per ospitare eventi artistici, mostre e manifestazioni culturali.

Situato nel centro di Fondi, a pochi passi dal Castello Caetani e dagli altri monumenti simbolo della città, il Chiostro di San Francesco rappresenta un luogo in cui storia, arte e identità territoriale si incontrano, offrendo ai visitatori un’esperienza di particolare fascino e bellezza. In questo scenario, le sculture lignee di Remo Masella instaurano un dialogo naturale con gli spazi del chiostro, esaltandone il valore storico e spirituale e restituendo al pubblico un percorso espositivo di grande suggestione.