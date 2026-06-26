Orario di conferimento dei rifiuti e differenziazione: intensificati i controlli

Negli ultimi mesi sono stati riscontrati numerosi conferimenti non corretti dei rifiuti, con conseguenze sul decoro urbano e sulla qualitÃ del servizio. Rifiuti esposti senza lâ€™utilizzo degli appositi contenitori, conferimenti fuori orario, materiali non differenziati correttamente e, in alcuni casi, lâ€™abbandono dei rifiuti continuano a rappresentare comportamenti che danneggiano lâ€™immagine della cittÃ e il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori del servizio.

Per questo motivo lâ€™Amministrazione Comunale richiama tutti i cittadini al rispetto delle regole e informa che saranno intensificati i controlli sul territorio da parte della Polizia Locale e degli organi competenti. Una cittÃ pulita e ordinata dipende dallâ€™impegno quotidiano di ciascuno di noi.

Il rispetto delle regole â€” dichiara il Sindaco Vincenzo Carnevale â€” non Ã¨ un dettaglio, ma un atto di responsabilitÃ verso la propria comunitÃ . Fondi Ã¨ la casa di tutti noi e ciascuno deve fare la propria parte per mantenerla pulita, ordinata e decorosa. Non possiamo consentire che il comportamento scorretto di pochi comprometta lâ€™impegno della maggioranza dei cittadini e il lavoro quotidiano degli operatori. La nostra Amministrazione vuole promuovere senso civico e collaborazione, ma allo stesso tempo sarÃ ferma nel contrastare abbandoni e conferimenti irregolari.

Si ricorda che i rifiuti devono essere esposti esclusivamente negli appositi contenitori, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, nei giorni previsti dal calendario della raccolta differenziata. Durante il periodo estivo, lâ€™esposizione deve avvenire a partire dalle ore 21:30 del giorno precedente ed entro le ore 4:30 del giorno di raccolta.

Per conoscere le modalitÃ corrette di conferimento Ã¨ possibile consultare il calendario consegnato alle utenze, il sito www.differenziatafondi.it oppure lâ€™applicazione gratuita Junker.

Ãˆ fondamentale conferire correttamente ogni tipologia di rifiuto, utilizzando i servizi messi a disposizione. Ãˆ inoltre assolutamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere su strade, marciapiedi, aree pubbliche o campagne. Mobili, materassi, elettrodomestici, sfalci e potature devono essere conferiti attraverso i servizi dedicati. Per prenotarne gratuitamente il ritiro Ã¨ possibile contattare il Numero Verde 800 086 580.

La raccolta differenziata funziona solo se tutti rispettano le regole â€” sottolinea lâ€™Assessore allâ€™Ambiente Roberta Muccitelli â€”. Conferire correttamente i rifiuti significa tutelare lâ€™ambiente, migliorare la qualitÃ del servizio e contribuire al decoro della cittÃ . Invitiamo cittadini, attivitÃ commerciali e utenze non domestiche a prestare la massima attenzione agli orari, ai contenitori e alla corretta separazione dei materiali. Lâ€™ambiente si difende con con comportamenti quotidiani corretti e responsabili

Nei prossimi mesi i controlli saranno ulteriormente intensificati e chi non rispetta le regole sul corretto conferimento dei rifiuti potrÃ essere sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Lâ€™obiettivo non Ã¨ sanzionare, ma promuovere comportamenti responsabili e rispettosi della comunitÃ .

Negli anni la nostra cittÃ ha raggiunto risultati importanti nella raccolta differenziata. Per mantenerli e migliorarli serve la collaborazione di tutti. Piccoli gesti quotidiani e il rispetto delle regole possono fare la differenza per una cittÃ piÃ¹ pulita, decorosa e attenta allâ€™ambiente.

Confidiamo nella collaborazione di tutta la cittadinanza.