Successo per l'Incontro Pediatrico Interregionale Lazio-Campania a Palazzo Caetani

Grande successo di partecipazione all’Incontro Pediatrico Interregionale Lazio-Campania, che si è svolto a Fondi, nella splendida cornice della Sala Grande del Palazzo Caetani, venerdì 19 e sabato 20 giugno.

Nella sua presentazione, il dott. Antonio de Novellis, Responsabile Scientifico insieme alla dott.ssa Marzano è partito proprio dalla storia della Sala del Palazzo Caetani, per descrivere e raccontare molte delle bellezze storiche - artistiche di Fondi.

Ha ricordato che i grandi capolavori d’arte vengono analizzati con alcuni dei mezzi usati in medicina (radiografie, Risonanze Magnetiche) e lo studio del loro microbiota, attraverso tecniche sofisticate è particolarmente utile a definire il loro stato conservativo.

L’arte è memoria, lascia tracce invisibili della storia dell’uomo.

In analogia il microbiota umano lascia tracce invisibili, che tuttavia influenzano la memoria biologica di ciascuno di noi.

Gli studi attuali sul microbiota, ci confermano che una ottimale relazione della diade madre-figlio; una corretta alimentazione della mamma, un migliore stile di vita un precoce e duraturo allattamento materno si traducono in una maggiore sicurezza del parto, prevenzione delle sue complicanze e una buona salute della madre .

Ma anche migliore salute mentale, migliore sviluppo del sistema immunitario e metabolico del neonato e del bambino , prevenzione e riduzione delle malattie croniche, insomma la nostra salute futura.

Il compito primario della pediatria moderna è la prevenzione e alle altre figure sanitarie ,presenti al Convegno (Ginecologi,Ostetriche,Dirigenti sanitari,Infermieri,Psicologi) il dott. de Novellis ha chiesto una maggiore alleanza in questo compito primario, “una collaborazione necessaria” .

Il Sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, nel suo intervento ha ringraziato gli organizzatori perché l’evento scientifico pediatrico ha consentito ai numerosi partecipanti di conoscere Fondi e le sue bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche e si è reso disponibile, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, ad una fattiva collaborazione su eventuali progetti, che possano favorire il benessere e la salute futura dei cittadini di Fondi.

Due giornate intense ed interessanti hanno offerto ai numerosissimi partecipanti conoscenze nuove, spunti di discussione , di confronto e di dibattito su tanti argomenti pediatrici, che hanno spaziato dalla ricerca alla pratica clinica di ogni giorno.

Seppure fuori dai circuiti Congressuali Pediatrici abituali, il Convegno di Fondi ha confermato l’alto livello scientifico per la presenza di personalità di profilo internazionale, prof universitari delle più quotate Università di Roma e di Napoli, Primari Ospedalieri, Esperti di importanti ospedali pediatrici (Bambin Gesù e San Camillo di Roma e Santobono Pausilipon di Napoli).

Invitarli a questo Convegno, per de Novellis, è stato un modo per rinnovare, a tutti loro, la sua stima e la riconoscenza profonda, che si mantiene e si consolida ad ogni occasione.

Alla prossima.