On Broadway porta in cittÃ  i 30 anni de "Il Ciclone": con il David di Donatello Barbara Enrichi come ospite

Dopo il successo delle prime celebrazioni ufficiali in Toscana â€“ che hanno visto l'attrice Barbara Enrichi premiata a Calenzano per la sua straordinaria carriera â€“ la grande festa nazionale per il trentennale di "Il Ciclone" si sposta nel Lazio per un'unica ed esclusiva data fuori dal territorio toscano.

Domenica 2 agosto, alle ore 21:30, lo splendido Chiostro San Domenico di Fondi ospiterÃ una serata speciale divisa in due grandi momenti dedicati al film cult di Leonardo Pieraccioni.

La prima parte della serata vedrÃ un incontro-intervista ravvicinato con l'ospite d'onore Barbara Enrichi, indimenticabile interprete del personaggio di Selvaggia e vincitrice del prestigioso Premio David di Donatello proprio per questa pellicola. A seguire, il pubblico potrÃ godersi la proiezione sul grande schermo del film all'interno della suggestiva cornice del Chiostro.

La serata rientra nella rassegna â€œFestival di Mezza Estate", dal 29 luglio al 3 agosto, curata con la Direzione Artistica di Giovanni Pannozzo, si svolge con una disposizione della platea a terra, senza palco.

â€œOspitare Barbara Enrichi per questa unica data fuori dalla Toscana, dopo le tappe ufficiali con Pieraccioni e proiettare questo capolavoro Ã¨ un grandissimo onore culturale" â€“ spiega il Direttore Artistico Giovanni Pannozzo â€“ "Il Ciclone unisce generazioni diverse. Oltre all'intervista dal vivo e alla visione del film sotto le stelle, stiamo preparando una serata speciale e ricca di sorprese per festeggiare al meglio questi trentâ€™anni."

Il cartellone completo di questa edizione offre sei appuntamenti unici:

MercoledÃ¬ 29 Luglio : Il Fantasma di Canterville (On Broadway Academy).

: Il Fantasma di Canterville (On Broadway Academy). GiovedÃ¬ 30 Luglio : Il bar sotto il Chiostro (On Broadway Academy).

: Il bar sotto il Chiostro (On Broadway Academy). VenerdÃ¬ 31 Luglio: "Back to Vintage" (Le Satin Dollz e Lorenzo Grilli).

"Back to Vintage" (Le Satin Dollz e Lorenzo Grilli). Sabato 1Â° Agosto : La cena dei cretini (Compagnia SetteZeroTre).

: La cena dei cretini (Compagnia SetteZeroTre). Domenica 2 Agosto : Speciale 30 anni "Il Ciclone" con l'ospite Barbara Enrichi.

: Speciale 30 anni "Il Ciclone" con l'ospite Barbara Enrichi. LunedÃ¬ 3 Agosto: Sipario, grazie! (On Broadway Academy).

Le prevendite sono giÃ attive sulla piattaforma Vivaticket. Ãˆ possibile acquistare il biglietto per la singola serata o lâ€™abbonamento per accedere a tutte le serate del Festival.

La manifestazione vede il patrocinio e la speciale collaborazione dellâ€™Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, oltre al patrocinio del Comune di Fondi, Regione Lazio, Repubblica Italiana, FSE, Camera di Commercio Frosinone-Latina e Latina Film Commission.