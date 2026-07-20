Il 24 luglio il Concerto "Echi d’estate, tra suoni e luci" dell'orchestra di Fiati Armonie Fondane

Dopo il grande successo del concerto dedicato alla mamma, tenutosi lo scorso maggio, torna l’Orchestra di Fiati “Armonie Fondane”.

Venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21.00, il Chiostro di San Domenico, in Largo Luigi Fortunato a Fondi, ospiterà il concerto “Echi d’estate, tra suoni e luci”, un appuntamento musicale che unisce tradizione bandistica, sonorità estive e suggestioni di luce in una delle cornici storiche più suggestive della città.

Protagonista della serata sarà “Armonie Fondane”, l’orchestra di Fiati diretta dal maestro Laura Venditti. L’evento è inserito nel cartellone di “Vivi il Parco d’Estate” ed è organizzato dall’associazione Ginepro Art, con sede a Fondi, che ne ha curato l’ideazione e la realizzazione, presentando il progetto nell’ambito delle iniziative estive promosse sul territorio dall’Ente Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Un impegno che conferma l’attenzione dell’associazione per la valorizzazione della cultura e della musica come strumenti di aggregazione e crescita per la comunità fondana.

Il concerto proporrà un percorso musicale ricco e variegato, capace di attraversare generi ed epoche diverse: si parte dai grandi classici del repertorio bandistico, per proseguire con brani originali della tradizione per orchestra di fiati, fino ad arrivare a trascrizioni di celebri colonne sonore cinematografiche e a brani pop e rock rivisitati per l’organico bandistico. Un programma che spazia dunque dal classico al moderno, pensato per coinvolgere un pubblico ampio ed eterogeneo, tra atmosfere suggestive e momenti di grande energia, in un dialogo continuo tra suoni e luci che accompagnerà l’intera serata.

Il concerto è realizzato grazie al patrocinio e al sostegno dell’Ente Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, ed è inoltre patrocinato dal Comune di Fondi.

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

“Echi d’estate” è un progetto che si articola in due appuntamenti: il primo, appunto, in programma a Fondi con protagonista l’Orchestra di Fiati “Armonie Fondane”; il secondo si terrà a Lenola sabato 22 agosto, alle ore 21.30 presso il Castello Baronale Boccia, nell’ambito della rassegna “Un Borgo Mille Candele”, con l’esibizione del Kyma Trio.

L’Orchestra di Fiati “Armonie Fondane”

L’orchestra di fiati Armonie Fondane nasce da un’idea semplice e profonda: offrire alla città di Fondi un’ulteriore possibilità di crescita attraverso la cultura. Un’orchestra aperta a tutti — giovani e adulti, studenti e professionisti, musicisti di lungo corso e semplici appassionati — uniti dalla stessa passione per la musica. Un ensemble di circa trenta elementi, dove il palcoscenico diventa luogo di espressione personale e di conoscenza reciproca, al di là di ogni distinzione sociale.

Suonare insieme è un atto di comunità. Armonie Fondane vuole essere questo: un arricchimento culturale per il territorio, un’opportunità concreta per chi desidera fare della musica non solo un’arte, ma un modo di stare insieme.