Sabato 25 l'evento "Inâ€¦Forma, alla scoperta della Duna di Capratica con la Pro Loco"

"Inâ€¦Forma, alla scoperta della Duna di Capratica con la Pro Loco", l'iniziativa in programma sabato 25 luglio 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso lo sbocco a mare della localitÃ Capratica, nel territorio di Fondi.

L'evento, realizzato con il patrocinio e la collaborazione dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e con il patrocinio del Comune di Fondi, rientra nel programma "L'Estate 2026 nel Parco" e nasce con l'obiettivo di far conoscere uno dei luoghi piÃ¹ preziosi del litorale laziale, promuovendo un turismo sempre piÃ¹ consapevole e rispettoso dell'ambiente.

Per l'occasione sarÃ allestito un Punto Informativo aperto al pubblico, dove volontari della Pro Loco accoglieranno i visitatori fornendo materiale divulgativo, mappe, mini-guide e informazioni dedicate alla Duna di Capratica, Zona Speciale di Conservazione (ZSC) inserita nella rete europea Natura 2000, e all'intero patrimonio naturalistico, storico e culturale del Parco Riviera di Ulisse.

I partecipanti potranno ricevere consigli sugli itinerari escursionistici a piedi e in bicicletta, approfondire la conoscenza della flora e della fauna dell'ecosistema dunale, scoprire curiositÃ sulla storia millenaria di Fondi e ottenere suggerimenti per vivere il territorio attraverso le sue tradizioni, l'enogastronomia e le eccellenze locali.

L'iniziativa rappresenta anche un'importante occasione di sensibilizzazione sui comportamenti corretti da adottare per la tutela della biodiversitÃ e del delicato ambiente costiero, contribuendo a diffondere una cultura della sostenibilitÃ e del rispetto del patrimonio naturale.

L'evento Ã¨ gratuito, accessibile a tutti e non richiede prenotazione.

Per informazioni Ã¨ possibile contattare la Pro Loco Fondi APS al 329 7764644 (anche WhatsApp) oppure scrivere a info@prolocofondi.it.

Una mattinata dedicata alla scoperta di un luogo straordinario, dove natura, cultura e turismo sostenibile si incontrano per valorizzare uno dei paesaggi piÃ¹ suggestivi della Riviera di Ulisse.