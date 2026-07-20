Monte San Biagio: il 23 luglio presentazione del libro "Indomita. La Mia Battaglia contro le Mafie" di Civita Di Russo

Giovedì 23 Luglio 2026 alle ore 19:00, la splendida cornice del piazzale antistante la Biblioteca Comunale “Dario Lo Sordo” a Monte San Biagio ospiterà la presentazione del libro di Civita Di Russo, una testimonianza forte e coraggiosa sulla lotta alla criminalità organizzata.

La legalità è un valore universale che supera ogni colore politico. Per questo motivo, l'incontro offrirà un'importante occasione di dialogo e riflessione condivisa, vedendo la partecipazione di rappresentanti delle nostre istituzioni locali che dialogheranno con l’autrice:

Arianna Carnevale-Consigliere comunale di Maggioranza

Guglielmo Raso-Consigliere comunale di Minoranza

Un'opportunità per ascoltare una storia di coraggio e per ribadire, insieme, l'impegno del nostro territorio a favore della giustizia e della trasparenza nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Quando: Giovedì 23 Luglio 2026 – Ore 19:00

Dove: Piazzale antistante la Biblioteca Comunale “Dario Lo Sordo”, Monte San Biagio

Modera: Andrea Cominato

L'evento è realizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Sud Pontino e con il contributo della Regione Lazio.

Vi aspettiamo numerosi! Non mancate. Lettera e cultura come armi contro l'illegalità.

Arcangelo Di Cola

ViceSindaco Monte San Biagio