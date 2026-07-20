Le proposte di Azione in merito all'attività di riduzione del caldo delle città

Il caldo afoso di questi giorni pone drammaticamente il tema della crisi climatica che investe anche il sud pontino.

Noi di Fondi in Azione riteniamo che sul territorio si possano attuare azioni di riduzione della problematica e, oltre a quelle di primo impatto, proponiamo una politica di creazione di spazi verdi.

Suggeriamo che il Comune si attivi per il Bando “Ossigeno”, recentemente pubblicato dalla Regione Lazio, per avviare un progetto di recupero del verde. Tutto questo non piantando alberi messi pro forma, ma creando un progetto di sviluppo di aree verdi che contribuiscano a purificare l’aria e rendere più fresche le città. Per fornire un esempio, basti pensare quanto è avvenuto nella città di Medellin, dove una progettazione di lunga visione ha ridotto di due gradi la temperatura della città a un costo di sei euro per cittadino in un percorso durato finora dieci anni, in pratica 60 centesimi ogni anno a cittadino.

Gli interventi vengono spesso realizzati in modo frammentario: un filare lungo una strada, qualche vaso in una piazza, piccoli giardini pensati più come arredo che come infrastrutture climatiche; tuttavia, per ottenere risultati tangibili occorre invece collegare parchi, fiumi, viali alberati, cortili, scuole e aree dismesse. Il verde deve diventare parte delle opere pubbliche al pari delle reti idriche, delle strade e dei trasporti, con risorse garantite non soltanto per la piantumazione, ma anche per l’irrigazione e la cura negli anni successivi.

Come Fondi in Azione siamo disponibili a dare suggerimenti per il bene della città di Fondi che necessita di progettualità e idee nuove.