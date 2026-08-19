Lenola: Un Borgo, Mille Candele, la città spegne le luci e accende la sua anima

Sabato 22 agosto, al calar del sole, Lenola tornerà a trasformarsi in un mare di luce e poesia. Il borgo si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Un Borgo, Mille Candele”, l’evento che negli anni ha conquistato il cuore di residenti e visitatori, diventando uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi dell’estate pontina. Per una sera, l’illuminazione elettrica del borgo lascerà spazio alla luce calda di trentamila ceri, accesi a uno a uno dalle mani attente di volontari, associazioni e famiglie. Un lavoro corale che ogni anno restituisce a Lenola un volto nuovo, trasformando il centro storico in uno straordinario palcoscenico a cielo aperto.

Il momento più atteso sarà alle ore 21, quando un segnale pirotecnico annuncerà l’inizio della serata: le luci pubbliche si spegneranno e, quasi all’unisono, migliaia di candele si accenderanno, avvolgendo il borgo in un’atmosfera sospesa tra luce e incanto.

Il centro storico, con i suoi ventimila metri quadrati, diventerà così un grande percorso luminoso. Vicoli, piazze, scalinate e cortili saranno impreziositi da installazioni creative e fantasiose, realizzate dai gruppi partecipanti con centinaia di ceri. Dalla Scalinata della Pace alla Basilica Santuario Santa Maria del Colle, ogni angolo del borgo contribuirà a comporre un mosaico di luce capace di esaltarne la bellezza e l’identità.

Nata nel 2019 con diecimila candele, la manifestazione è cresciuta negli anni fino a raggiungere le trentamila fiammelle che oggi ne caratterizzano l’immagine. Una crescita che non ha modificato l’anima dell’iniziativa: la Notte delle Candele continua a essere soprattutto una festa costruita dalla comunità e per la comunità, attraverso il coinvolgimento di adulti, bambini, anziani, associazioni, famiglie e volontari.

Un ricco programma di musica live e animazione animerà le diverse aree del borgo: da One More, con il suo viaggio musicale attraverso gli anni Settanta, Ottanta e Novanta, alle sonorità del Kyma Trio, dalla musica da camera de I Musicisti di Euterpe al Music Sound Quartet e al Duo Lipo, fino al Sax Show, agli spettacoli degli artisti di strada e alle bolle di sapone.

A completare l’esperienza saranno le aree gastronomiche e i punti di ristoro fissi, dove sarà possibile degustare prodotti tipici e specialità locali, in un percorso capace di unire spettacolo, convivialità e valorizzazione del territorio.

Per agevolare l’arrivo dei visitatori sarà inoltre attivo un servizio navetta con collegamenti dalle principali aree di parcheggio al centro del paese. Le navette partiranno dal parcheggio del Cimitero, da via San Martino, dal parcheggio di via Lazio e dal Campo Sportivo, consentendo di raggiungere comodamente il cuore della manifestazione.

“Un Borgo Mille Candele” è promossa dall’Associazione Pro Loco Lenola APS, con il patrocinio del Comune di Lenola, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Radio Show Italia 103.5, e con il sostegno dell’Unione Europea.

Sabato 22 agosto, Lenola spegnerà le sue luci per accendere la propria anima: trentamila fiammelle avvolgeranno il borgo in una notte destinata a restare negli occhi e nel cuore.