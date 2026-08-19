La storia del Fondi Calcio (1923-2026) diventa un libro in uscita il prossimo dicembre

Due anni di ricerche, 540 pagine e un secolo di storia. Nasce il progetto editoriale dedicato alla storia del Fondi Calcio. Un racconto attraverso giocatori, squadre, partite e generazioni che hanno accompagnato la vita sportiva della cittÃ .

Un progetto nato dalla volontÃ di raccogliere, conservare e restituire alla cittÃ una parte importante della propria memoria sportiva. Ãˆ questo il frutto del lavoro di Paolo Campobasso e Salvatore Carnevale, due appassionati di calcio locale, che hanno ricostruito le vicende della prima squadra di calcio di Fondi.

Il volume Ã¨ composto da 540 pagine e contiene tutti i risultati e le classifiche degli incontri ufficiali disputati dal Fondi Calcio dalla sua nascita fino alla stagione da poco conclusa, riportando le alterne fortune della compagine RossoblÃ¹: dagli storici campionati in Serie D e Interregionale degli anni Sessanta e Ottanta alle partecipazioni nei campionati professionistici dello scorso decennio, ma anche i momenti meno fortunati e le ripartenze dalle categorie piÃ¹ basse del calcio dilettantistico.

Per ogni stagione sono inoltre presenti la foto di squadra, la rosa completa, le statistiche e, infine, il fiore allâ€™occhiello del libro: 2300 tabellini di incontri ufficiali, un tesoro vero e proprio per una squadra che - salvo rare eccezioni - ha sempre militato nei dilettanti. Non si tratta solo di un almanacco, una raccolta di dati su una squadra: Ã¨ un pezzo di storia della cittÃ raccontato attraverso il calcio. Il commento degli autori:

Questo progetto nasce dalla volontÃ di evitare che vada perduta per sempre una parte importante della storia sportiva di Fondi, che ha conosciuto momenti importanti, spesso non adeguatamente sottolineati. Dietro ogni partita, stagione e fotografia câ€™Ã¨ una storia personale, ci sono ricordi e soprattutto, câ€™Ã¨ quel legame stretto tra giocatori e tifosi, quellâ€™alchimia unica che ha solo il calcio locale e dilettantistico.

Il libro Ã¨ in uscita il prossimo dicembre, ma giÃ da adesso Ã¨ possibile preordinarlo, ricevendo inoltre omaggi e vantaggi riservati ai sostenitori.

Per sostenere il progetto, Ã¨ in fase di lancio una campagna di crowdfunding, una raccolta fondi online che comprende anche la possibilitÃ di ottenere il libro in anteprima e con agevolazioni. Sulle pagine social ufficiali dellâ€™APS il Magazzino Fondi, lâ€™associazione che sta coordinando lâ€™attivitÃ legata al volume, Ã¨ possibile reperire tutte le informazioni ed ottenere importanti anticipazioni