I Monti Aurunci protagonisti con 6 eventi in un solo weekend con #ViviParchidelLazio

Un fine settimana lungo, sei appuntamenti e un intero territorio da vivere. Tra sabato 29 e lunedì 31 agosto il Parco Naturale dei Monti Aurunci propone un ricco calendario di iniziative gratuite nell’ambito di #ViviParchidelLazio, la rassegna con cui la Regione Lazio promuove le aree naturali protette regionali e invita cittadini, famiglie e visitatori a scoprirne biodiversità, paesaggi, storia e produzioni tipiche.

Il programma attraversa Fondi, Formia, Lenola, Itri e Pico; l’escursione in mountain bike partirà inoltre da Pico per raggiungere Sant’Onofrio, nel territorio di Campodimele. Un’offerta diffusa che riunisce educazione ambientale, archeologia, geologia, escursionismo ed esperienze su due ruote, valorizzando la varietà dei paesaggi e delle comunità degli Aurunci.

Il colpo d’occhio del weekend: due appuntamenti sabato, tre domenica e, da lunedì, cinque giornate di Ludoteca Verde dedicate ai più piccoli.

Con sei iniziative in pochi giorni vogliamo offrire a famiglie, appassionati e visitatori tante occasioni diverse per scoprire gli Aurunci, unendo tutela, conoscenza e partecipazione - sottolinea il presidente del Parco, Vincenzo Fedele.

Il programma coinvolge più comuni e valorizza luoghi, associazioni e competenze del territorio: una rete che rende il Parco vivo, accessibile e capace di parlare a pubblici diversi - aggiunge il direttore del Parco, Giorgio De Marchis.

Programma degli eventi:

Sabato 29 agosto

La giornata si apre alle 9:30 al Rifugio Acquaviva di Formia con il Trekking Geologico, un percorso tra natura, geologia e sapori locali dedicato alla storia dei Monti Aurunci. L’iniziativa è curata da ASD Maremoto insieme all’Associazione Gruppo Grotte Castelli Romani; informazioni e prenotazioni via WhatsApp al 339 6687913.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposta sull’Appia Antica, nel tratto Itri-Fondi con ingresso dal lato di Fondi. Dalle 18:00 alle 20:00, Regina Viarum Junior accompagnerà i bambini dai 6 ai 12 anni nei luoghi di Cicerone attraverso esplorazioni, laboratori e narrazione. L’attività, a cura di APS Sinus Formianus, è gratuita per i bambini accompagnati da un genitore. La prenotazione è obbligatoria via WhatsApp al 349 5328280, indicando nome ed età del bambino e cognome dell’accompagnatore. Sono consigliati scarpe e abbigliamento comodi, acqua e cappellino.

Domenica 30 agosto

Tre proposte, tutte diverse, animeranno la domenica. Alle 9:30, in località Camposerianni a Lenola, la passeggiata “Impariamo a vivere la Natura” condurrà i partecipanti dalla macchia mediterranea al bosco, alla scoperta delle varietà vegetali degli Aurunci. L’iniziativa è curata dalla Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte. La prenotazione è obbligatoria su

https://forms.gle/3QTFEkCtLNTcFmmy5; informazioni al numero 06 86210833, interno 2, oppure all’indirizzo naturaecultura@lemilleeunanotte.coop.

Sempre alle 9:30, dal “Casale di Nonna Maria” in Contrada Raino a Itri, partirà l’Arkeo E-Bike Tour: un’escursione in bicicletta elettrica lungo l’Appia Antica, tra storia, natura ed enogastronomia, con degustazione di vini locali. L’appuntamento è curato da ASD Maremoto; informazioni e prenotazioni obbligatorie via WhatsApp al 339 6687913.

Gli appassionati di mountain bike si ritroveranno invece alle 9:00 in località Fossa Rotonda, a Pico, per Bike Park Aurunci, la pedalata sui sentieri da Vallevona, nel territorio di Pico, a Sant’Onofrio, nel territorio di Campodimele. L’uscita è organizzata da MTB Pico. Le prenotazioni sono obbligatorie entro il 28 agosto al 349 7544901; su richiesta sono disponibili dieci biciclette a pedalata assistita.

Da lunedì 31 agosto

Il calendario proseguirà a Lenola con la Ludoteca Verde. Dal 31 agosto al 4 settembre, ogni giorno dalle 8:30 alle 15:30, il Parco Mondragon ospiterà attività ludiche, laboratori ed esperienze di educazione ambientale per bambini dai 6 agli 11 anni. Le cinque giornate sono curate dall’Associazione Ludica Culturale Atuttotondo; informazioni e iscrizioni obbligatorie al 329 7623102.

INFORMAZIONI:

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte alla cittadinanza. Per partecipare è necessario rispettare le modalità e le scadenze di prenotazione indicate per ciascun appuntamento, contattando direttamente le associazioni organizzatrici.

Programma e aggiornamenti: https://www.parcoaurunci.it/ .