Lorenzo Cervi (PD) in merito al consumo del territorio: meno cemento, piÃ¹ fondi

Fondi non Ã¨ infinita. Il suolo nemmeno.

A Fondi, secondo i dati ISPRA sul consumo di suolo, nel 2024 risultano consumati 1.513 ettari di territorio, pari al 10,49% della superficie comunale. Un ettaro ogni dieci.

E il consumo continua: tra il 2023 e il 2024 sono stati consumati altri 3,81 ettari, nonostante quasi un ettaro sia stato contemporaneamente ripristinato.

Non Ã¨ soltanto una questione ambientale. Ãˆ una questione di come immaginiamo il futuro della nostra cittÃ .

Per anni abbiamo pensato che crescere significasse costruire. Ma una cittÃ non diventa piÃ¹ forte semplicemente occupando altro territorio. Diventa piÃ¹ forte quando recupera ciÃ² che esiste, riqualifica i quartieri, rigenera il patrimonio edilizio, protegge le campagne e rende vivi gli spazi giÃ urbanizzati.

Per questo andrebbe fatto un Piano comunale per il consumo di suolo e la rigenerazione urbana, accompagnato dalla revisione della pianificazione urbanistica.

L'obiettivo Ã¨ semplice: prima di consumare nuovo territorio, recuperiamo quello che abbiamo giÃ .

Il Comune dovrebbe censire edifici inutilizzati, aree dismesse e aree giÃ urbanizzate che possono essere rigenerate, dando loro prioritÃ rispetto a nuove trasformazioni di territorio agricolo o naturale.

E vogliamo un obiettivo chiaro: arrivare progressivamente al saldo zero di consumo di suolo, facendo sÃ¬ che ogni nuovo consumo sia compensato dal recupero di una superficie almeno equivalente.

Con una parte degli oneri di urbanizzazione si potrebbe inoltre creare un Fondo comunale per la rigenerazione, destinato a recuperare aree degradate, rinaturalizzare superfici, aumentare il verde e riqualificare gli spazi pubblici.

E ogni anno il Comune dovrebbe rendere pubblico un semplice bilancio del suolo: registrare il suolo consumato, poi il suolo recuperato, ed infine fare un saldo netto.

Fondi ha bisogno di sviluppo, certo. Ma sviluppo non significa consumo infinito di suolo.

Serve una nuova stagione di pianificazione urbanistica: meno espansione, piÃ¹ rigenerazione; meno cemento, piÃ¹ servizi; piÃ¹ attenzione alla qualitÃ degli spazi pubblici e alla tutela del nostro territorio.

PerchÃ© difendere il suolo significa difendere anche il diritto a restare e il diritto delle prossime generazioni ad avere una cittÃ in cui vivere.

Fondi non deve diventare piÃ¹ grande. Deve diventare migliore.

Lorenzo Cervi,

Segretario PD Fondi