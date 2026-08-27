Samuele Dicembre rappresenterà la città a Vienna per l’Austrian Open Taekwondo

Domenica 30 agosto 2026 si svolgerà a Vienna l’Austrian Open Taekwondo, importante appuntamento internazionale dedicato alle categorie Juniors e Cadets – E2 Event.
A rappresentare l’A.S.D. Taekwondo Arduini, diretta dal Maestro Simone Arduini, sarà l’atleta Samuele Dicembre, impegnato nella categoria Cadetti -33 kg.
Per Samuele sarà un’importante occasione di confronto e crescita sportiva, in una competizione che vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diverse realtà del taekwondo internazionale.
Il team dell’A.S.D. Taekwondo Arduini scenderà in campo con determinazione, portando a Vienna passione, impegno e il lavoro svolto quotidianamente in palestra.
Un grande in bocca al lupo a Samuele per questa importante esperienza internazionale! Forza Samuele! Forza Taekwondo Arduini!