Il 2 settembre al via i lavori di adeguamento e risanamento di Piazza Municipio

Prenderanno il via mercoledì 2 settembre i lavori di adeguamento e risanamento di Piazza Municipio e del parcheggio sottostante.

La programmazione prevede una prima fase dedicata alle operazioni propedeutiche all’intervento di impermeabilizzazione ossia lo svuotamento delle aiuole presenti sulla piazza e le conseguenti attività di preparazione, messa in sicurezza e predisposizione delle aree interessate.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente, l’intera Piazza del Municipio sarà delimitata e recintata mediante apposite barriere di cantiere.

Contestualmente, per l’intera durata dei lavori, si renderà necessaria la chiusura al traffico veicolare di Via Padre Falanga.

Il parcheggio sottostante Piazza Municipio rimarrà invece regolarmente fruibile, compatibilmente con lo svolgimento dei vari interventi e con le esigenze di sicurezza connesse alla presenza del cantiere. L’accesso e l’utilizzo del parcheggio saranno pertanto mantenuti, salvo eventuali e limitate modifiche o interdizioni temporanee.