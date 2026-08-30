Lenola: lâ€™ereditÃ  di Petrolini e Proietti affidata alla nuova generazione della Imperium

Ci sono personaggi che appartengono alla memoria del teatro e che, proprio per questo, rischiano di rimanere confinati nel passato. E poi ci sono personaggi capaci di attraversare le generazioni, perchÃ© dentro la loro comicitÃ continuano a vivere una lingua, un carattere, un modo di osservare il mondo.

Ãˆ questo il terreno sul quale si muove Tanto peâ€™ cantaâ€™, il nuovo spettacolo scritto e diretto dal regista Tiberio Ettore Muccitelli, direttore artistico e presidente dellâ€™Associazione Imperium, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre alle ore 21.00 allâ€™Anfiteatro Marino De Filippis di Lenola.

Il punto di partenza Ã¨ Ettore Petrolini, figura fondamentale del teatro italiano del Novecento: attore, autore, trasformista e maestro di una comicitÃ costruita attraverso la parola, il ritmo, la caricatura e la capacitÃ di trasformare il personaggio in una vera maschera teatrale.

Un patrimonio che il pubblico italiano ha ritrovato e conosciuto anche attraverso lâ€™interpretazione di Gigi Proietti, straordinario interprete della tradizione comica romana e capace di restituire nuova vita a personaggi e linguaggi appartenenti alla storia dello spettacolo.

Oggi quella tradizione passa nelle mani di una nuova generazione.

Sul palco saranno infatti i giovani allievi di Imperium a confrontarsi con i personaggi petroliniani, attraverso un lavoro che non punta semplicemente alla riproposizione, ma alla possibilitÃ di comprendere e abitare quei caratteri con strumenti e sensibilitÃ nuove.

Ãˆ anche il risultato di un percorso formativo durato unâ€™intera estate. Settimana dopo settimana, i giovani partecipanti hanno lavorato sulla voce, sulla dizione, sullâ€™interpretazione e sulla presenza scenica, trasformando lâ€™esperienza dellâ€™aula in un percorso concreto verso il palcoscenico.

In questo senso, Tanto peâ€™ cantaâ€™ Ã¨ qualcosa di piÃ¹ di uno spettacolo conclusivo. Ãˆ un passaggio di testimone: una tradizione che viene studiata, attraversata e restituita da interpreti che stanno costruendo il proprio rapporto con il teatro.

La scelta di Petrolini Ã¨ particolarmente significativa: la sua comicitÃ irriverente, il rapporto con la parola, il gusto per la trasformazione e la capacitÃ di rompere gli schemi offrono ai giovani attori un terreno ideale per sperimentare, guidati da un regista che ha studiato, riscritto e riproposto inediti petroliniani, oltre ad aver giÃ portato in scena con successo alcuni dei personaggi piÃ¹ conosciuti in uno spettacolo da lui scritto e interpretato nel 2019, che ha visto il debutto in prestigiosi teatri romani come Teatro dei Documenti e Sala Romateatri.

Durante lâ€™estate, lâ€™associazione Imperium ha proposto numerose attivitÃ , tra cui workshop intensivi di dizione, corsi di cinema, teatro avanzato e recitazione junior, insieme a collaborazioni con realtÃ del territorio. Una proposta che nasce dalla volontÃ di creare occasioni accessibili di formazione e crescita artistica, soprattutto per le nuove generazioni.

Per la stagione 2026/2027 sono giÃ in partenza nuove attivitÃ formative, produzioni e iniziative dedicate al teatro e alla cultura sul territorio, tra cui il nuovo corso di cinema junior e la riconferma del corso di recitazione avanzato, articolato in un percorso completo che comprende canto, movimento, interpretazione, dizione e scherma.

Un modo per continuare a guardare al futuro senza perdere il filo della memoria.

Appuntamento: sabato 5 e domenica 6 settembre, ore 21.00, Anfiteatro Marino De Filippis, Lenola.

Info Imperium: 345 4493205 â€“ 320 1832624.

Sede: Fondi, via Francesco Caracciolo 4, nei pressi del Liceo Classico