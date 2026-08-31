Dal 4 al 6 settembre la 5^ edizione di Querce in Festa: FondanitÃ , musica e gastronomia

La contrada "Le Querce" di Fondi si prepara a riaccendere i riflettori sulla tradizione, la musica e la convivialitÃ in occasione della 5Âª Edizione di "Querce in Festa", in programma da venerdÃ¬ 4 a domenica 6 settembre 2026. L'evento Ã¨ organizzato dall'Associazione Culturale "Radici e Tradizioni Culturali Le Querce" e gode del patrocinio del Comune di Fondi e dell'Associazione Pro Loco Fondi APS.

La manifestazione, nata per valorizzare l'identitÃ locale e preservare le memorie storiche della vita contadina, propone quest'anno un cartellone straordinariamente ricco, capace di coniugare spettacoli dal vivo di grande richiamo, attivitÃ per bambini, mostre culturali ed eccellenze enogastronomiche.

IL PROGRAMMA DELLE TRE SERATE

VenerdÃ¬ 4 settembre (a partire dalle ore 20:00): L'apertura della festa sarÃ affidata a unâ€™emozionante Esibizione di Danza che vedrÃ protagoniste le scuole locali Fondi Ballet , APS e Simona Kaos (Scuola di Ballo Domenico Perfetto di Fondi). Alle ore 21:00 , la serata entrerÃ nel vivo con lo Spettacolo Musicale e Danzante della Dolci Note Band , la band ufficiale dell'Associazione Culturale Querce, per un appuntamento interamente offerto da ORTO Green .

Sabato 5 settembre (a partire dalle ore 20:00): Una serata pensata per le famiglie e per il divertimento dei piÃ¹ piccoli. In collaborazione con Candy Land , si terrÃ lo Spettacolo per Bambini "Artisti di Strada" e il magico incontro con I Super Eroi (Heroes United 04022). A seguire, dalle ore 21:00 , spazio alla dance-pop con la serata musicale dei Tormentone , un travolgente spettacolo che ripercorrerÃ i piÃ¹ grandi successi dagli anni '80 ad oggi, arricchito da DJ, vocalist, animazione e gadget.

Domenica 6 settembre (a partire dalle ore 21:00): Il gran finale sarÃ caratterizzato dalla serata musicale della Decaband, la tribute band ufficiale dedicata agli 883 e a Max Pezzali, pronta a far cantare l'intera contrada con i successi pop piÃ¹ iconici della musica italiana. Alle ore 23:30 si svolgerÃ l'attesa estrazione dei premi della Lotteria Querce in Festa 2026.

TRADIZIONE, CULTURA E GUSTO

Durante i tre giorni di festa, i visitatori avranno l'opportunitÃ di riscoprire il passato agricolo locale visitando la mostra culturale "La casa di un tempo", un'esposizione di utensili e memorie storiche allestita all'interno di una tradizionale casa rurale.

Sotto il profilo gastronomico, saranno attivi gli immancabili stand con panini, birra e l'angolo bar curati interamente dall'Associazione Culturale "Le Querce". Inoltre, nelle serate di sabato 5 e domenica 6 settembre, l'azienda Di Manno offrirÃ a tutti i partecipanti una rinfrescante Grande Cocomerata d'Estate. Ad arricchire l'atmosfera festosa ci saranno le postazioni di truccabimbi, zucchero filato e popcorn gestite da Candy Land.

Il Presidente dell'Associazione Culturale "Radici e Tradizioni Culturali Le Querce" Fabio Pannozzo ha espresso profonda commozione e gratitudine nel presentare l'iniziativa:

Siamo orgogliosi di tagliare il traguardo della quinta edizione. Questo evento rappresenta un momento fondamentale per la nostra contrada e per tutta Fondi. Il mio ringraziamento piÃ¹ profondo e sentito va a tutti i componenti del nostro sodalizio: un gruppo straordinario di donne, uomini e giovani che da mesi lavora instancabilmente, con passione, dedizione e spirito di sacrificio, per curare ogni dettaglio organizzativo. Senza la loro generositÃ e il loro amore per la nostra terra, questa festa non esisterebbe. Grazie di cuore all'Amministrazione Comunale, alla Pro Loco Fondi, alla Banca Popolare di Fondi, ai nostri partner commerciali Orto Green, Di Manno, Conad e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa tre giorni straordinaria.

Gaetano Orticelli, Presidente della Pro Loco Fondi APS, ha sottolineato il valore culturale e sociale del progetto:

La Pro Loco sostiene 'Querce in Festa'. Questa manifestazione incarna perfettamente i valori che promuoviamo quotidianamente: la coesione sociale, la valorizzazione delle contrade e la tutela delle tradizioni storiche che costituiscono la vera ricchezza del nostro territorio. Complimenti sinceri al Presidente e a tutti i membri dell'Associazione 'Radici e Tradizioni Culturali Le Querce' per lo straordinario lavoro di squadra, la serietÃ organizzativa e la passione con cui mantengono vivo l'attaccamento alle nostre radici, offrendo al contempo un'iniziativa di grande attrazione turistica e ricreativa per residenti e visitatori.

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