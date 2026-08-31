Azione in merito al nuovo orario ridotto del servizio di trasporto pubblico locale

Da MartedÃ¬ 1 Settembre i pendolari di Fondi troveranno un disagio in piÃ¹ per raggiungere i propri luoghi di lavoro: da quel giorno Piazzoli, lo storico gestore dei servizi di mobilitÃ del territorio, ridurrÃ drasticamente il servizio di trasporto per la stazione di Fondi.

Dal 2 gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove "UnitÃ di Rete" del trasporto pubblico regionale, un riassetto che riguarda i Comuni (esclusi i capoluoghi di Provincia), pensato per riorganizzare il servizio e ottimizzare la spesa secondo quanto deciso dalla giunta Rocca. Non Ã¨ stata una transizione indolore: diverse amministrazioni comunali hanno espresso perplessitÃ a causa dellâ€™arbitrarietÃ delle scelte effettuate, non considerando le istanze del territorio.

Fondi rientra nell'UnitÃ di Rete 11 â€“ Sud Pontino e con delibera n. 494 del 25 giugno 2026, dal 15 settembre 2026 cambierÃ il gestore del trasporto pubblico urbano e delle linee intercomunali anche nella tratta tra Fondi e Sperlonga.

Con questa delibera Piazzoli termina il suo servizio in convenzione il 31 agosto 2026, in attesa del nuovo servizio, che verrÃ assegnato ad un'altra ditta, Piazzoli ha ridotto il proprio servizio, in particolare nella fascia dalle 5,30 alle 6,30; precedentemente erano effettuate tre corse, dal 1 settembre ce ne sarÃ solo una.

Noi di Fondi in Azione evitiamo di attribuire colpe, ma avremmo qualcosa da dire in merito.

Possibile che il comune di Fondi abbia subito passivamente questo disservizio per i cittadini? Che non sia stato preventivamente avvisato e che non abbia provato a trovare una soluzione?

Ãˆ vero che Piazzoli Ã¨ una societÃ privata, ma fornisce un servizio pubblico, e come tale non puÃ² esserci un buco nellâ€™erogazione del servizio.

Visto lo sfasamento di date sarebbe stato opportuno che lâ€™Amministrazione comunale fosse intervenuta presso lâ€™Astral (di cui hanno buoni uffici a ogni livello, lo hanno giÃ dimostrato) oppure trovasse un accordo con Piazzoli per evitare un disservizio per tanti cittadini.

Il primo settembre molte persone torneranno al lavoro, tanti studenti torneranno allâ€™universitÃ , ma dovranno arrangiarsi.