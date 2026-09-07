"La Fondi che non ti aspetti": un viaggio straordinario sulla Via Appia patrimonio UNESCO tra storia, natura e sviluppo territoriale

Entra nel vivo l'attesa per "La Fondi che non ti aspetti – Alla scoperta della via Appia tra passato e presente", una straordinaria iniziativa esperienziale e culturale che dal 12 al 20 settembre 2026, esalterà il territorio di Fondi in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla valorizzazione del tratto cittadino della Via Appia, recentemente inserito nel patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO.

L'iniziativa, promossa dall'Associazione Pro Loco Fondi APS nell'ambito del programma "Via Appia. Regina Viarum – Associazioni Amiche Dell’Appia", propone un innovativo modello di turismo sostenibile e responsabile. Attraverso un fitto programma di eventi gratuiti, la manifestazione mira a riconnettere il passato glorioso della cittadina – da sempre tappa obbligata e terra di confine per viandanti, crociati e pellegrini sulla Via Francigena del Sud – con il suo presente culturale ed economico.

Per l'intera durata della manifestazione, il centro storico di Fondi sarà arricchito da indicazioni posizionate nei luoghi di maggiore interesse storico, capaci di orientare i visitatori alla scoperta delle risorse e delle eccellenze locali.

Il calendario si articola su tre momenti principali di alto profilo rievocativo, storico e naturalistico:

SABATO 12 SETTEMBRE (ore 19:00) – Il Corteo Storico Rinascimentale. Il centro storico farà da cornice a una suggestiva sfilata di figuranti in costumi d'epoca. In occasione del 500° anniversario dal matrimonio tra la Contessa Giulia Gonzaga e Vespasiano Colonna (1526-2026), l'evento farà rivivere lo splendore della corte nobiliare rinascimentale. Il percorso sarà animato in tappe significative da rappresentazioni recitate, musiche e suoni della tradizione.

SABATO 19 SETTEMBRE (ore 19:00) – Trekking urbano gratuito. Un itinerario guidato unico, con partenza dal Castello Caetani. La passeggiata permetterà di ammirare le possenti mura romane sulle quali sorge il Palazzo Caetani Colonna, per poi attraversare Corso Appio Claudio (antico decumano massimo e tracciato dell'Appia), "Porta Napoli", l'antica "Portella" (unica porta romana superstite) e la suggestiva "Giudea", l'antico quartiere ebraico. Il percorso toccherà le mura ciclopiche, "Porta Roma", l'area in cui è stata riscoperta la "quarta porta" (Porta Marina, legata al quartiere natale di Papa San Sotero nel II secolo d.C.) e "Porta Vescovo". Al termine, i partecipanti saliranno sulla terrazza panoramica del Castello per ammirare il tramonto sulla città.

DOMENICA 20 SETTEMBRE (ore 10:00) – Visita guidata alla Gola di Sant’Andrea. Ritrovo presso il Ponte Filippo II (tra Fondi e Itri) per un'escursione archeologica gratuita lungo l'antico e spettacolare tracciato della Regina Viarum. I visitatori scopriranno la strada selciata borbonica, i terrazzamenti romani in opera poligonale, l'antica cisterna romana di sosta, l'Epitaffio di Filippo II eretto nel 1568, i lastricati di età caracalliana e il monumentale Fortino di Sant’Andrea, edificato in epoca napoleonica sui colossali resti del tempio di Apollo.

Gaetano Orticelli, Presidente dell'Associazione Pro Loco Fondi APS, ha espresso soddisfazione per l'avvio del progetto:

Il riconoscimento della Via Appia come patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO rappresenta un traguardo epocale per la nostra comunità e una responsabilità straordinaria. Con 'La Fondi che non ti aspetti' abbiamo voluto creare un'iniziativa capace di coniugare rigore storico, educazione ambientale e coinvolgimento sociale. Il nostro obiettivo è permettere a residenti e turisti di camminare fisicamente dentro la storia, riscoprendo il ruolo millenario di Fondi come straordinario crocevia di culture, pellegrini e commerci lungo la Via Francigena. Questo evento dimostra come la sinergia tra la Pro Loco, le istituzioni locali, le scuole, le attività commerciali e il tessuto associativo possa generare un impatto culturale ed economico duraturo, promuovendo un turismo esperienziale, inclusivo e profondamente rispettoso del nostro immenso patrimonio naturale e monumentale.

La partecipazione a tutte le attività è libera e gratuita. Telefono / WhatsApp: 329 7764644 - E-mail: info@prolocofondi.it .