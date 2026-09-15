Sperlonga: il 17 e 18 settembre torna il “Training Camp ANCI Lazio” premiato a Roma

ANCI Lazio ha ricevuto il Premio per la Comunicazione Pubblica – Enti Territoriali nell’ambito della prima edizione del Grand Prix della Comunicazione Istituzionale 2026, promosso da Touchpoint e Ital Communications e ospitato presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio.

Il riconoscimento, ritirato dal Presidente di ANCI Lazio Daniele Sinibaldi, Sindaco di Rieti, è stato assegnato al “Training Camp ANCI Lazio”, premiato come laboratorio di innovazione, formazione e confronto istituzionale al servizio degli amministratori locali e dello sviluppo dei territori.

Un riconoscimento che arriva alla vigilia della nuova edizione del Training Camp e dell’Assemblea Regionale di ANCI Lazio, in programma giovedì 17 e venerdì 18 settembre 2026 a Sperlonga, presso il Cinema Augusto e l’ANCI Lazio Village.

Le due giornate riuniranno sindaci, amministratori locali, segretari comunali, dirigenti e dipendenti dei Comuni del Lazio per approfondire le principali sfide che interessano gli enti locali, dalla trasformazione digitale alle infrastrutture sociali, dalla finanza locale alla partecipazione istituzionale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle amministrazioni nella costruzione di comunità sempre più inclusive e innovative.

Giovedì 17 settembre, in occasione dell’Assemblea Regionale di ANCI Lazio, è attesa inoltre la partecipazione del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.