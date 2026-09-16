Il 2° Raduno Internazionale "Briganti in Vespa" organizzato dal Moto Vespa Club Fondi nei giorni 12 e 13 settembre

Si è concluso domenica 13 settembre il 2° Raduno Internazionale "Briganti in Vespa" organizzato dal Moto Vespa Club Fondi per festeggiare i primi quindici anni di attività vespistica e tenutosi presso il Settebello Village di Fondi, evento patrocinato dal Comune di Fondi.

Il raduno è iniziato sabato 12 settembre con l'accoglienza dei tanti vespisti arrivati da tutte le regioni d'Italia e, dopo un caffè di benvenuto, con il primo tour in programma. I vespisti, seguendo il tracciato della via Appia e costeggiato il lago di Fondi, hanno raggiunto l'antico monastero di San Magno dove c'erano ad accoglierli per una visita guidata i volontari della Fraternità del monastero che hanno descritto e raccontato la storia secolare e le bellezze architettoniche del complesso risalente addirittura al 522 d.C. rinato dopo secoli di abbandono grazie ad un'imponente opera di ristrutturazione durata alcuni anni.

Il lato più toccante della visita è stato quando i volontari hanno raccontato la storia del cammino dei "Mandorli di Nain", genitori che hanno perso un figlio si ritrovano presso il monastero una volta al mese condividendo il loro dolore e, come i mandorli dedicati ai loro figli nel giardino del monastero che fioriscono in pieno inverno, cercano di ritrovare la forza e la speranza in quello che è l'inverno della loro vita.

Ospite della visita è stato il prof. Edmond Galasso, rappresentante della Commissione Culturale del Vespa Club d'Italia.

Rientrati al Settebello Village era in programma la cena tra i club dove si è passati a momenti di allegria e goliardia fino a tardi per festeggiare il 15° anniversario del Moto Vespa Club Fondi che si è conclusa con le premiazioni dei vespisti protagonisti del Trofeo Gran Turismo.

Domenica mattina sono giunti a Fondi centinaia di vespe di ogni epoca e modello ordinatamente parcheggiate poi sul lungomare da dove si poteva ammirare in lontananza il promontorio del Circeo.

Puntualissimo, al termine delle iscrizioni, il serpentone di vespe ha raggiunto il centro della città di Fondi dove era in programma la visita del rinnovato Museo Civico e del Castello Caetani fin sopra la suggestiva terrazza da cui è possibile ammirare tutta la piana di Fondi da Terracina a Gaeta tanto da lasciare senza fiato i tantissimi vespisti che hanno affrontato le ripide scalinate medievali del castello.

A rifocillare i vespisti al termine della visita ci hanno pensato i Briganti del Vespa Club Fondi organizzando un ricchissimo aperitivo.

A chiudere il programma del fine settimana il consueto pranzo della domenica e le premiazioni del Campionato Turistico sia nazionale che regionale anche se i ricordi più belli saranno sicuramente le risate, gli abbracci e le battute che per due giorni hanno riempito di allegria la città di Fondi.