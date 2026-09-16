Giovedì 17, per la Festa dell’Impressione delle Stimmate di San Francesco d’Assisi, la rappresentazione teatrale “Il Viaggio di Francesco”

Nel quadro delle solenni celebrazioni per l’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi e nell’ambito del programma degli eventi “San Francesco... vive a Fondi”, la comunità cittadina si appresta a vivere un evento spirituale e culturale di straordinario rilievo.

Giovedì 17 settembre 2026, Festa dell’Impressione delle Stimmate di San Francesco d’Assisi, la comunità parrocchiale e francescana si ritroverà presso la Chiesa di San Francesco in Fondi, alle ore 18.15 per la preghiera della Corona Francescana e alle 19.00 per la Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da fra Paolo Quaranta, già Ministro provinciale di Lecce e attuale cappellano del Carcere di “Borgo San Nicola” di Lecce. Si uniranno alla preghiera i pellegrini delle Parrocchie di Itri.

Al termine della concelebrazione, alle ore 20.30, sempre presso la Chiesa francescana di Fondi, avrà luogo la rappresentazione teatrale: “Il Viaggio di Francesco” del regista Pino Quartullo. Si tratta di un ritratto intimo e umano nel cuore della crisi di Francesco d’Assisi. Nato come progetto speciale del Ministero della Cultura e insignito del patrocinio del Comitato Nazionale San Francesco 1226-2026 e del Giubileo 2025, lo spettacolo si ispira liberamente al romanzo del teologo francescano Éloi Leclerc “La sapienza di un povero”, facendo tesoro del racconto di Gabriele Galloni “L'ultima notte di Francesco” e del racconto delle Fonti Francescane. L’opera si stacca dagli stereotipi tradizionali per raccontare l’ultimo e più tormentato periodo della vita di Francesco. Di ritorno dalla Terra Santa, dove si era recato nel tentativo di creare un ponte pacifico tra le religioni, il Santo si trova ad affrontare una profonda crisi: il suo gruppo iniziale di compagni si è trasformato in un ordine di migliaia di frati che fatica a vederlo ancora come guida carismatica e a sostenere il rigore della Regola. Piagato dalla malattia e dal tormento interiore, Francesco si ritira con pochissimi frati sull'eremo della Verna. È l’esperienza del “buio della fede” e della “notte oscura”, in cui il Santo arriva a dubitare e a sentire l'insopportabile silenzio di Dio. Proprio da questo abisso di dolore e dalla carne segnata dalle stimmate, scaturirà la riconciliazione che lo condurrà alla composizione del Cantico delle Creature.

Ci sarà l’opportunità per quanti lo desiderano di ammirare la mostra esposta nella navata laterale della chiesa, dal titolo: “Le tavole di Francesco”, opera realizzata da dodici artisti della Campania.

Dichiarazione dei Frati della Parrocchia e Convento di San Francesco d’Assisi

Accogliere lo spettacolo “Il viaggio di Francesco” nella nostra comunità, proprio nel giorno in cui facciamo memoria del dono delle Stimmate a San Francesco d’Assisi e nell’anno dell’VIII Centenario della morte del Poverello di Assisi, costituisce un’occasione di profonda grazia spirituale. Francesco non è una figura distante o inaccessibile, ma un uomo che ha attraversato le nostre stesse fragilità, le notti del dubbio e la sofferenza fisica, trasformando le proprie ferite in feritoie di luce e di lode.

Allestimento, Cast e Percorso dello Spettacolo

La messa in scena si avvale di una struttura essenziale ed evocativa, dove pochi elementi scenici (curati da Michelangelo Raponi), un ricercato disegno luci (Emanuele Cavacchioli) e le musiche curate dallo stesso Quartullo — con brani originali di Gaetano Marsico e Roberto Laneri — mettono al centro la parola e l'umanità dei personaggi. I costumi sono disegnati da Vania Della Bidia e i movimenti coreografici sono guidati da Maria Luisa Rubulotta.

Sul palcoscenico un affiatato cast di interpreti: Giulio Tropea nel ruolo di San Francesco, affiancato da Roberto Fazioli (Frate Tancredi / Messo di Satana), Massimiliano Viola Grosso (Frate Leone), Gaetano Marsico (Frate Masseo), Simone Sabia (Frate Rufino), Giorgio Melone (Frate Ginepro) e Rachele Sarti (Santa Chiara / La Morte).

Dopo essere stato rappresentato in luoghi dal valore storico e spirituale inestimabile come il Pantheon, Castel Sant’Angelo e l’Ara Coeli a Roma, la Piazza della Porziuncola ad Assisi, il Santuario di San Giovanni Rotondo e grandi teatri tra cui il Quirino di Roma.

“Il viaggio di Francesco” arriva a Fondi confermando la sua capacità di emozionare sia il pubblico credente che quello laico.

INFORMAZIONI UTILI

Evento: Spettacolo teatrale “Il viaggio di Francesco” (Rassegna “San Francesco... vive a Fondi”)

Data e Ora: Giovedì 17 settembre 2026 – Ore 20:30 (al termine della Solenne Celebrazione delle ore 19:00)

Luogo: Chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi, Fondi (LT)

Drammaturgia e Regia: Pino Quartullo

Produzione: Maximo Event in collaborazione con SB Management

Ingresso: Libero.