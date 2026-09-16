Domenica 20 settembre Giornata ecologica anticonvenzionale alla Fontana della Volpe

Uno dei siti naturalistici più amati della Città di Fondi, la Fontana della Volpe, ha qualcosa da dire a incivili e inquinatori seriali e, per farsi ascoltare sul serio, lancerà una comunicazione a carattere cubitali.

Sì, perché tutti i rifiuti che attualmente deturpano l’area verranno assemblati per comporre un messaggio… difficile da ignorare.

È l’iniziativa organizzata dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Fondi e in programma domenica 20 settembre; una giornata ecologica anticonvenzionale che si pone un duplice obiettivo: ripulire l’area e sensibilizzare la collettività contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Abbiamo chiesto una formale autorizzazione – spiegano il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l’assessore al ramo Roberta Muccitelli – per intervenire, insieme a tutti i volontari che vorranno unirsi a noi, in quella che sostanzialmente, fatta eccezione per la sorgente in sé, è una proprietà privata. L’obiettivo è quello di dare una bella ripulita e, al contempo, lanciare un messaggio di sensibilizzazione. Daremo letteralmente voce alla Fontana della Volpe e faremo dire a questo sito ciò che probabilmente direbbe se potesse parlare ogni volta che un incivile getta una bottiglia o un rifiuto tra le radure. Vogliamo dare il nostro contributo perché, nonostante la Fontana della Volpe ricada, come accennato, in due distinte proprietà private, è un luogo molto amato e frequentato dai cittadini i quali, però, spesso non sono né attenti né sensibili. I rifiuti abbandonati tra acqua e vegetazione, riversandosi nei canali, poi prendono il largo trasformandosi in un problema di inquinamento su larga scala che interessa l’intera città.

Utilizzeremo tutti i rifiuti raccolti – aggiunge l’assessore Muccitelli – per comporre un messaggio che, auspichiamo, possa avere un grande impatto mediatico. Al termine della giornata ecologica, conferiremo tutto il materiale utilizzato e posizioneremo all’interno del sito dei cartelli di sensibilizzazione che, speriamo, possano scoraggiare eventuali futuri episodi di abbandono. Un sentito ringraziamento va, inoltre, al Consorzio di Bonifica che ci ha aiutato preventivamente nella raccolta dei rifiuti in luoghi impervi e difficili da raggiungere senza l’ausilio di mezzi meccanici.

L’appuntamento per tutti coloro che volessero partecipare all’iniziativa, è per domenica 20 settembre alle 8:30 alla Fontana della Volpe.

È gradita la partecipazione per contribuire alla realizzazione dell’opera, per divulgare il messaggio pubblicando foto e video sui social e, naturalmente, per partecipare alla pulizia del sito che precederà la composizione di un messaggio in cui ogni lettera sarà fatta di bottiglie, plastica e scarti di ogni genere.