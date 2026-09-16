Una città sempre più longeva: settembre porta 2 nuove centenarie

Con un numero di centenari in continua crescita, Fondi si conferma città della longevità. Negli ultimi giorni sono stati ben due i compleanni a tre cifre ai quali il sindaco Vincenzo Carnevale e l’assessore al settore Demo-anagrafico Franco Carnevale hanno avuto l’onore di partecipare formulando, a nome dell’intera città, i migliori auguri alle due “testimoni di un secolo di storia cittadina”.

La prima a compiere 100 anni, lo scorso 1° settembre, è stata la signora Pierina Giovannoni. Gli amministratori hanno raggiunto la festeggiata a casa per consegnarle una targa simbolica e ascoltare storie e racconti di un tempo passato la cui memoria va custodita e tramandata alle future generazioni.

Appena una settimana dopo, il 7 settembre, è stata la volta della signora Marietta Munno, centenaria in grandissima forma che ha piacevolmente conversato con gli amministratori sui suoi intensi cento anni di vita.

Il sindaco Vincenzo Carnevale e l’assessore Franco Carnevale hanno rivolto ad entrambe un sincero e sentito augurio con l’auspicio che figli, nipoti e pronipoti possano tramandare ai posteri racconti, consigli e memorie delle due amate e longeve cittadine fondane.