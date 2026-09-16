300 studenti e studentesse a confronto sul futuro dellâ€™Europa in occasione del "Soteu 2026"

Trecento studenti e studentesse hanno partecipato questa mattina, presso lâ€™Auditorium della Banca Popolare di Fondi, allâ€™evento Â«SOTEU 2026 - Lo Stato dellâ€™Unione europea: prioritÃ , sfide e impatto sui territoriÂ», promosso dal Centro EUROPE DIRECT Sud Pontino. Lâ€™iniziativa ha permesso ai giovani di seguire in diretta da Strasburgo il Discorso sullo stato dellâ€™Unione della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e di confrontarsi con rappresentanti istituzionali ed esperti.

I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del Sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e del Presidente della Provincia di Latina Federico Carnevale, seguiti dalla presentazione del Centro e del significato del SOTEU, uno dei principali appuntamenti annuali attraverso cui la Commissione europea traccia il bilancio dellâ€™azione svolta e indica le prioritÃ per lâ€™anno successivo.

Nel suo intervento, von der Leyen ha posto al centro la costruzione di unâ€™Europa piÃ¹ forte e autonoma, capace di rilanciare competitivitÃ e mercato unico, ridurre i costi dellâ€™energia, sostenere imprese e innovazione e rafforzare sicurezza e difesa. Ampio spazio Ã¨ stato dedicato anche allâ€™intelligenza artificiale, alla resilienza climatica, alla tutela dellâ€™acqua, allâ€™agricoltura, al lavoro, alla casa e al diritto dei giovani di costruire il proprio futuro nei territori in cui vivono.

Temi che hanno una ricaduta diretta anche sul Sud Pontino: dalla protezione delle produzioni agricole alla gestione delle risorse idriche, dallâ€™applicazione dellâ€™intelligenza artificiale al comparto agroalimentare al sostegno alle piccole e medie imprese, fino alla creazione di competenze, servizi e opportunitÃ professionali in grado di contrastare lâ€™emigrazione giovanile.

Il panel di commento ha visto gli interventi in collegamento da Strasburgo dellâ€™on. Salvatore De Meo, deputato al Parlamento europeo e Presidente della Delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con lâ€™Assemblea parlamentare della NATO, e di Carlo Corazza, Direttore dellâ€™Ufficio del Parlamento europeo in Italia. In presenza sono intervenuti Bernardino Quattrociocchi, Presidente del MOF e docente universitario, Raffaele Gagliardi, consigliere comunale e membro della rete EU Local Councillors, e Luca Addessi, responsabile del Centro EUROPE DIRECT Sud Pontino.

Il confronto ha approfondito il ruolo delle istituzioni europee, il rapporto tra le decisioni assunte a Bruxelles e Strasburgo e le realtÃ locali, nonchÃ© le prospettive per le nuove generazioni.

Seguire il SOTEU insieme agli studenti significa trasformare un appuntamento istituzionale in unâ€™occasione concreta di partecipazione - sottolinea Luca Addessi, responsabile del Centro EUROPE DIRECT Sud Pontino. - Vogliamo rendere lâ€™Europa piÃ¹ vicina e comprensibile, ma anche ascoltare le aspettative e le prioritÃ dei giovani: il loro punto di vista Ã¨ essenziale per costruire un dialogo autentico e non a senso unico.

Nel corso dellâ€™iniziativa Ã¨ stato inoltre presentato il questionario Â«Cosa pensano dellâ€™UE?Â», promosso dal Centro per raccogliere le opinioni dei cittadini, con particolare attenzione ai giovani, e individuare aspettative, prioritÃ e temi ritenuti maggiormente rilevanti.

Il Centro EUROPE DIRECT Sud Pontino, promosso dal Comune di Fondi, Ã¨ il punto ufficiale di informazione della Commissione europea per il territorio. Opera per avvicinare cittadini, scuole, imprese, associazioni ed enti locali alle istituzioni europee, alle politiche dellâ€™Unione e alle opportunitÃ disponibili.

Il Centro ringrazia la Banca Popolare di Fondi per aver messo a disposizione lâ€™Auditorium, la Provincia di Latina per il patrocinio, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea per il costante supporto e la collaborazione, le istituzioni e i relatori intervenuti. Un ringraziamento particolare Ã¨ rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti accompagnatori e ai 300 studenti e studentesse dellâ€™Istituto Gobetti-De Libero e dellâ€™Istituto Pacinotti, nelle sedi di Fondi e Santi Cosma e Damiano, per la partecipazione attiva e il contributo al confronto.

Centro EUROPE DIRECT Sud Pontino

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