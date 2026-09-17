Sabato 19 il concerto “Age & Scarpelli Suite” con le più belle musiche dei film della Commedia all’Italiana

Dopo l’anteprima del 4 settembre scorso al Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga con “L’eterno ritorno: l’Odissea al cinema”, nell’ambito della XXV edizione del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse, sabato 19 settembre alle ore 21.00 il Palazzo Caetani di Fondi ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della rassegna: il concerto “Age&Scarpelli Suite”, omaggio sonoro a due dei più grandi sceneggiatori della storia del cinema italiano e al regista Ettore Scola, ricordato nel decennale della scomparsa.

Agenore Incrocci (Age) e Furio Scarpelli, attivi insieme dal 1949 al 1985, hanno firmato oltre cento sceneggiature e sono stati tra i principali artefici della Commedia all’italiana. Con registi come Mario Monicelli, Dino Risi, Ettore Scola, Pietro Germi e Luigi Comencini hanno dato vita a film indimenticabili. Accanto a loro, Ettore Scola – sceneggiatore prima e poi regista di titoli come “C’eravamo tanto amati”, “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca”), “Brutti, sporchi e cattivi”, “Una giornata particolare” e “La famiglia” – ha condiviso un’epoca e uno sguardo capace di unire risata e malinconia, memoria storica e affetti privati.

Il concerto, intitolato “Age&Scarpelli Suite”, proporrà un percorso attraverso le colonne sonore più celebri di questi film. Sul palco si esibiranno Riccardo Bonaccini (violino), Matteo Scarpelli (violoncello), Catia Capua (pianoforte), Diego Di Paolo (contrabbasso) e Massimiliano De Lucia (batteria).

Nel programma figurano – tra gli altri – i temi di “Signore e signori” e “Sedotta e abbandonata” (Carlo Rustichelli), “Il buono, il brutto, il cattivo” (Ennio Morricone), “C’eravamo tanto amati” e “La famiglia” (Armando Trovajoli), “La grande guerra” e “Il maestro di Vigevano” (Nino Rota), “I soliti ignoti” (Piero Umiliani), “L’armata Brancaleone” (Carlo Rustichelli), “I mostri” (Armando Trovajoli) e “Il postino” (Luis Bacalov).

Il concerto si inserisce in un più ampio omaggio ad Age, Scarpelli e Scola che comprende un incontro con Marco Spagnoli, Silvia Scola e Giacomo Scarpelli e la proiezione del nuovissimo documentario “Riusciranno i nostri eroi - Il cinema di Age & Scarpelli” (2026) di Marco Spagnoli, in programma venerdì 25 settembre presso la Sala Lizzani.

Tutte le iniziative del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse sono a INGRESSO GRATUITO e si svolgono nel Chiostro del Complesso di San Domenico – Sala Carlo Lizzani, ad eccezione del concerto del 19 settembre, in programma presso il Palazzo Caetani.

Il festival è patrocinato da Ministero del Turismo, Regione Lazio, Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio - Villa di Tiberio, Parco Archeologico della Villa di Tiberio e Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e Parco Regionale Riviera d’Ulisse, Comune di Fondi e Comune di Sperlonga. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.com e gli aggiornamenti sulla rassegna sono pubblicati costantemente sulle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione Giuseppe De Santis.