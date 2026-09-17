Il 19 e 20 settembre "La Fondi che non ti aspetti" entra nel vivo con il trekking e le passeggiate sulla via Appia

Dopo il grande riscontro di pubblico e la partecipazione registrata per la rievocazione storica rinascimentale del soggiorno di Giulia Gonzaga, entrano nel vivo gli appuntamenti esperienziali della rassegna "La Fondi che non ti aspetti – Alla scoperta della via Appia tra passato e presente".
Sabato 19 e domenica 20 settembre residenti, turisti e appassionati di natura e archeologia potranno tornare a camminare lungo il tracciato della "Regina Viarum", recentemente riconosciuto patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, attraverso due sessioni di trekking e passeggiate all'aperto.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND
- SABATO 19 SETTEMBRE (ore 19:00) – Trekking Urbano gratuito L'appuntamento è fissato per le ore 19:00 con raduno e partenza dal Castello Caetani di Fondi. La passeggiata permetterà ai partecipanti di ammirare da vicino le possenti mura romane sulle quali venne edificato il Palazzo Caetani Colonna, per poi percorrere Corso Appio Claudio (antico decumano massimo e tracciato urbano dell'Appia). Il percorso toccherà "Porta Napoli" (in epoca medievale nota come "Porta de Suso"), l'antica "Portella" (unica porta romana e medievale superstite della città) e la suggestiva "Giudea", lo storico quartiere ebraico. La camminata proseguirà verso le mura ciclopiche e "Porta Roma" ("Porta de Giuso"), deviando poi su Via Cavour dove verrà illustrata l'area in cui è stata riscoperta la "quarta porta" (Porta Marina, situata nel rione natale di Papa San Sotero, XII pontefice della Chiesa vissuto nel II secolo d.C.). Il percorso urbano si concluderà a "Porta Vescovo", collocata accanto all'Episcopio e alla cattedrale di San Pietro Apostolo. A coronamento del trekking urbano, i partecipanti saliranno sulla terrazza panoramica del Castello Caetani per ammirare il circuito cittadino e il tramonto su Fondi dal punto più alto della città. L'itinerario trae spunto dalla celebre guida e pubblicazione "La passeggiata per Fondi", edita dalla Pro Loco Fondi e disponibile su Amazon.
- DOMENICA 20 SETTEMBRE (ore 10:00) – Trekking alla Gola di Sant’Andrea Domenica mattina la rassegna si sposterà fuori dal centro urbano per un'escursione archeologica e naturalistica lungo uno dei tratti meglio conservati e più spettacolari dell'Appia antica, coincidente con la Via Francigena del Sud. Il ritrovo è previsto alle ore 10:00 presso il Ponte Filippo II (al confine tra i territori di Fondi e Itri). Nel corso della passeggiata i partecipanti scopriranno lo storico selciato borbonico, i resti dei terrazzamenti romani in opera poligonale, la cisterna romana posta ai piedi del valico come stazione di sosta, l'Epitaffio fatto erigere nel 1568 dal viceré di Napoli Filippo II, i lastricati di età caracalliana e il monumentale Fortino di Sant’Andrea, eretto in epoca napoleonica sui colossali resti di un antico tempio dedicato ad Apollo.
CONSIGLI PRATICI E PRANZO AL SACCO
Per il trekking di domenica 20 settembre nella Gola di Sant'Andrea, si raccomanda ai partecipanti un abbigliamento adeguato, l'uso di scarpe comode e chiuse, e si consiglia di portare con sé una bottiglietta d'acqua e uno snack/qualcosa da mangiare.
Al termine della passeggiata, per chi lo desidera, sarà possibile fermarsi in autonomia per il pranzo al sacco presso l'area pic-nic situata adiacente al Ponte Filippo II.
INFORMAZIONI E CONTATTI
La partecipazione a entrambe le iniziative (Trekking Urbano di sabato 19 e Trekking alla Gola di Sant'Andrea di domenica 20 settembre) è completamente gratuita.
Per informazioni e dettagli organizzativi: Telefono / WhatsApp: 329 7764644 - E-mail: info@prolocofondi.it - Sito web: www.prolocofondi.it .