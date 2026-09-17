Il 19 e 20 settembre "La Fondi che non ti aspetti" entra nel vivo con il trekking e le passeggiate sulla via Appia

SABATO 19 SETTEMBRE (ore 19:00) – Trekking Urbano gratuito L'appuntamento è fissato per le ore 19:00 con raduno e partenza dal Castello Caetani di Fondi. La passeggiata permetterà ai partecipanti di ammirare da vicino le possenti mura romane sulle quali venne edificato il Palazzo Caetani Colonna, per poi percorrere Corso Appio Claudio (antico decumano massimo e tracciato urbano dell'Appia). Il percorso toccherà "Porta Napoli" (in epoca medievale nota come "Porta de Suso"), l'antica "Portella" (unica porta romana e medievale superstite della città) e la suggestiva "Giudea", lo storico quartiere ebraico. La camminata proseguirà verso le mura ciclopiche e "Porta Roma" ("Porta de Giuso"), deviando poi su Via Cavour dove verrà illustrata l'area in cui è stata riscoperta la "quarta porta" (Porta Marina, situata nel rione natale di Papa San Sotero, XII pontefice della Chiesa vissuto nel II secolo d.C.). Il percorso urbano si concluderà a "Porta Vescovo", collocata accanto all'Episcopio e alla cattedrale di San Pietro Apostolo. A coronamento del trekking urbano, i partecipanti saliranno sulla terrazza panoramica del Castello Caetani per ammirare il circuito cittadino e il tramonto su Fondi dal punto più alto della città. L'itinerario trae spunto dalla celebre guida e pubblicazione "La passeggiata per Fondi", edita dalla Pro Loco Fondi e disponibile su Amazon.