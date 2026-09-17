Sabato 19 settembre l'edizione 2026 del "Festival del Magazzino Senior"

Si svolgerà sabato 19 settembre a Fondi il Festival del Magazzino Senior, contest canoro riservato ai cantanti over 30. In gara 13 artisti provenienti da tutta la provincia, affiancati da sei ospiti.

Ritorna il Festival del Magazzino Senior, il contest nato dal format del Festival del Magazzino, ma riservato agli artisti adulti, che abbiano più di trenta anni di età. Una categoria che solitamente rimane un po’ ai margini degli eventi musicali, spesso riservati ai più giovani, ma che l’APS il Magazzino Fondi, dopo la prova positiva dello scorso anno, ha deciso di far diventare un format vero e proprio.

Il Festival del Magazzino Senior si svolgerà sabato 19 settembre alle ore 21 presso il Centro Multimediale Dan Danino Di Sarra a Fondi e rientra nel cartellone degli eventi estivi Summer vibes patrocinato dal Comune di Fondi.

Sul palco si esibiranno in gara tredici artisti. Due per la categoria “brani originali”: Marina De Cupis e Rose An; undici per la categoria “cover”: Mena Annunziata, Giuseppina Caterino, Federica D’Angelis, Paola Di Girolamo, Mauro Ferrari, Pio Giuliani, Gilda Floriana Grossi, Ilaria Mariani, Maria Rosaria Russo, Dario Testa, Emily Venditti. Accanto a loro si esibiranno come ospiti fuori concorso Adele Agovino, Gaia Palmisciano, Alessia Giorgi, la campionessa uscente Stella De Santis, la vincitrice dello scorso Festival del Magazzino Giovani Chiara Sciscione e l’idolo di casa Pestifero, che presenterà il suo ultimo singolo dal titolo Clacson.

Appuntamento sabato 19 settembre. L’ingresso è libero e sulle pagine social ufficiali dell’evento si possono trovare tutte le informazioni sul Festival e sugli artisti in gara!