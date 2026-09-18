Sequestrata un'area di 1000 m.q. nelle campagne fondane utilizzata come discarica abusiva

Una vera e propria area di accumulo di rifiuti, nascosta tra la vegetazione e utilizzata come deposito di materiali di varia natura: Ã¨ quanto scoperto dalla Polizia Locale di Fondi, coordinata dal Comandante Vincenzo Leone, nel corso di unâ€™attivitÃ di controllo del territorio conclusasi con il sequestro di unâ€™area agricola di circa 1.000 metri quadrati.

Lâ€™intervento, effettuato nella giornata di giovedÃ¬ 3 settembre, ha consentito di portare alla luce una situazione di particolare degrado ambientale. Allâ€™interno del terreno sono stati rinvenuti rifiuti eterogenei, con una presenza significativa di materiali riconducibili ad attivitÃ di demolizione e ricostruzione, insieme a numerosi altri oggetti e materiali abbandonati.

Le immagini dellâ€™area restituiscono un quadro evidente: cumuli di materiali accatastati tra alberi e vegetazione, elementi metallici, componenti di vario genere, scarti edili e altri rifiuti disseminati allâ€™interno del fondo agricolo.

Al termine degli accertamenti, gli Ufficiali e Agenti della Polizia Locale hanno proceduto al sequestro dellâ€™intera area, mettendola a disposizione dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria per gli ulteriori adempimenti.

Denunciato il proprietario del fondo, nei cui confronti sono state contestate violazioni della normativa ambientale prevista dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Lâ€™operazione rappresenta un ulteriore tassello nell'attivitÃ di contrasto al fenomeno dell'abbandono e della gestione illecita dei rifiuti sul territorio comunale. Un fenomeno che, oltre a compromettere il decoro delle campagne, puÃ² determinare rischi per lâ€™ambiente e per la salute pubblica, soprattutto quando interessa aree rurali e terreni utilizzati per attivitÃ agricole.

Non esistono zone franche â€“ sottolinea il Comandante della Polizia Locale di Fondi â€“ continuiamo a monitorare il territorio con particolare attenzione alle aree periferiche e rurali, dove piÃ¹ facilmente possono verificarsi fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti. Lâ€™operazione condotta dimostra lâ€™importanza dei controlli e dellâ€™attivitÃ di polizia giudiziaria per individuare e contrastare chi utilizza il territorio come una discarica.

Lâ€™attivitÃ di confronto, concertazione e collaborazione tra Settore Ambiente e Polizia Locale â€“ commentano il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e lâ€™assessore al ramo Roberta Muccitelli â€“ inizia a dare i suoi frutti. Lâ€™obiettivo Ã¨ proseguire in questa direzione, senza sconti e, soprattutto, senza mai abbassare il livello di attenzione, in centro come in periferia.

I controlli della Polizia Locale proseguiranno anche nei prossimi giorni, con lâ€™obiettivo di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali e tutelare il territorio di Fondi.