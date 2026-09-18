Domenica 20 una retrospettiva e un incontro speciale con “Il cinema di Sonia Bergamasco”

La XXV edizione del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse dedica una retrospettiva e un incontro speciale a Sonia Bergamasco, una delle figure più versatili e coerenti della scena artistica italiana contemporanea. Attrice, regista e musicista, capace di muoversi con la stessa intensità tra cinema, teatro e televisione, Bergamasco sarà protagonista di un incontro con il direttore artistico del festival Marco Grossi, che avrà luogo domenica 20 settembre alle ore 21.00 presso il Complesso San Domenico a Fondi.

Nata a Milano nel 1966, diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi e in recitazione alla Scuola del Piccolo Teatro, Sonia Bergamasco ha costruito una carriera che attraversa linguaggi diversi mantenendo intatta una vocazione autoriale e indagatrice, capace di rinnovarsi senza mai tradire la propria cifra. Formata da maestri come Giorgio Strehler e Carmelo Bene, ha ricevuto riconoscimenti importanti per il suo percorso teatrale (Premio Duse 2014, Premio Ubu 2022) e sul grande schermo, dove il suo lavoro interroga con rigore le relazioni, le tensioni interiori e il mestiere stesso dell’attrice.

La retrospettiva propone un percorso attraverso alcuni dei suoi titoli più significativi:

- “L’amore probabilmente” (Giuseppe Bertolucci, 2001), in cui interpreta Sofia, giovane attrice che confonde vita e recitazione in un ritratto lucido e spiazzante del mestiere teatrale;

- “La meglio gioventù” (Marco Tullio Giordana, 2003), nel ruolo di Giulia, pianista che abbandona la musica per la lotta armata: una prova intensa e straziante, premiata con il Nastro d’Argento;

- “Riccardo va all’inferno” (Roberta Torre, 2017), dove veste i panni della Regina Madre in un musical shakespeariano visionario e grottesco; al suo fianco, Massimo Ranieri veste i panni del subdolo Riccardo, che trama per conquistare la corona, eliminando chiunque si opponga alla sua ascesa;

- “La vita accanto” (Marco Tullio Giordana, 2024), nei panni di Erminia, pianista e figura di cura e memoria affettiva, ruolo che le vale il premio per la migliore interpretazione femminile alla Mostra de València;

- “Duse, the greatest” (Sonia Bergamasco, 2024), il suo debutto registico incentrato su Eleonora Duse – premiato ai Nastri d’Argento 2025 come miglior opera prima e al Festival de Cine Italiano de Madrid come miglior documentario –, riflessione sul mestiere di attrice e sulla trasmissione di un’arte ancora viva.

Quello del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse è un omaggio a un’artista che ha fatto del corpo, della musica e della ricerca della verità il centro del proprio lavoro, capace di passare dal teatro di ricerca alle fiction di successo, dai film d’autore alla regia documentaria, mantenendo sempre una cifra coerente e profondamente autoriale.

Tutte le iniziative del FONDIfilmFESTIVAL - Riviera d’Ulisse sono a INGRESSO GRATUITO.

Il festival è patrocinato da Ministero del Turismo, Regione Lazio, Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio - Villa di Tiberio, Parco Archeologico della Villa di Tiberio e Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e Parco Regionale Riviera d’Ulisse, Comune di Fondi e Comune di Sperlonga. Main sponsor sono la Banca Popolare di Fondi, ICOEL e GIS - Grassi Industrial Services.

Il programma completo è consultabile sul sito www.assodesantis.com e gli aggiornamenti sulla rassegna sono pubblicati costantemente sulle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione Giuseppe De Santis.