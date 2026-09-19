Controlli della Polizia Locale su monopattini, bici elettriche e nuovi veicoli

È scattata in questi giorni, in tutto il territorio comunale, un’intensificazione dei controlli sul territorio da parte del Comando di Polizia Locale di Fondi, guidato dal dirigente comandante Vincenzo Leone, con un'attenzione particolare rivolta alla sicurezza stradale, alla mobilità sostenibile e al rispetto delle norme del Codice della Strada da parte dei nuovi veicoli di mobilità urbana.

Da bici a pedalata assistita a ciclomotore

Al centro dell'attività degli agenti, in questa prima fase, vi è la verifica sulla corretta circolazione delle biciclette a pedalata assistita e dei monopattini elettrici. Un’azione nata non con finalità meramente repressive, ma con l'obiettivo prioritario di tutelare l'incolumità di tutti gli utenti della strada, prevenendo situazioni di pericolo spesso legate alla scarsa consapevolezza delle normative vigenti.

Nel corso delle verifiche sulle bici a pedalata assistita, l'attenzione della Polizia Locale è stata attirata da alcuni comportamenti anomali su strada, tra cui la circolazione a velocità particolarmente elevate e continuative senza l'effettivo ausilio della pedalata. I successivi accertamenti e le perizie tecniche eseguite sui mezzi hanno permesso di riscontrare la presenza di centraline occulte in grado di alterare le prestazioni originarie del veicolo. Tale alterazione tecnica fa sì che i mezzi perdano la qualifica di velocipedi, venendo di fatto equiparati a ciclomotori. Per tali motivi gli agenti hanno proceduto al sequestro dei veicoli non conformi e sono state elevate sanzioni ai sensi del D lgs 285/92 per un importo di circa 6000 euro.

In questi casi - spiega il comandante Leone – oltre al verbale per guida senza la prescritta patente, senza casco, senza carta di circolazione e senza targa, scatta una contestazione specifica per modifica di un velocipede a pedalata assistita il quale, potendo raggiungere una velocità superiore a 25 km/h, viene equiparato dal codice della strada ad un ciclomotore.

Caschi, targhe e monopattini

Parallelamente, l'attività di controllo è stata estesa anche ai monopattini elettrici. A dare il là al primo giro di controlli è stato, nello specifico, un incidente avvenuto all’esterno del perimetro urbano. A seguito di approfondite verifiche condotte alla luce recenti normative (legge n.177 del 25.11.2024 e dal Codice della Strada aggiornato sui dispositivi di mobilità personale), sono state riscontrate diverse irregolarità. Nello specifico guida senza casco, mancanza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e di targa. Tutti requisiti indispensabili per la legittima circolazione su strada.