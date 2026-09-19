I cittadini sulle problematiche del parco Rizzi e la sicurezza degli spazi pubblici: necessario chiarie una situazione segnalata piÃ¹ volte

Nei giorni scorsi si Ã¨ verificato un grave episodio al Parco Rizzi, nel Centro Storico di Monte San Biagio, dove un bambino Ã¨ entrato in contatto con fili elettrici che risultavano privi di adeguata protezione. Si tratta di una situazione che non era nuova e che, nel corso degli anni, era stata piÃ¹ volte segnalata. La presenza di conduttori non adeguatamente protetti era stata infatti portata allâ€™attenzione degli uffici competenti attraverso segnalazioni formali e informali da parte di cittadini, comunicazioni sui social, PEC da parte dellâ€™opposizione e anche attraverso la discussione in Consiglio comunale.

Una criticitÃ , dunque, giÃ evidenziata in diverse occasioni e attraverso differenti canali. Dopo lâ€™episodio sono state installate le relative protezioni. Proprio la successione degli eventi rende ora necessario chiarire come sia stata gestita la situazione nel corso del tempo: quando sono state ricevute le segnalazioni, quali verifiche siano state effettuate, quale esito abbiano avuto e quali interventi siano stati adottati prima dellâ€™episodio. Il punto Ã¨ comprendere perchÃ©, nonostante le ripetute segnalazioni intervenute negli anni, la criticitÃ non sia stata risolta in maniera definitiva, con protezioni stabili e durature. Il Parco Rizzi Ã¨ uno spazio pubblico frequentato quotidianamente da bambini, ragazzi e famiglie.

In luoghi di questo tipo, la presenza di elementi potenzialmente pericolosi richiedono controlli tempestivi e interventi risolutivi, soprattutto quando la criticitÃ viene segnalata e tende a ripresentarsi. La vicenda pone inoltre lâ€™esigenza di verificare le condizioni di sicurezza di tutti i parchi, delle aree gioco e degli altri spazi pubblici del paese, con particolare attenzione agli impianti elettrici, alle strutture accessibili ai cittadini e a tutti quegli elementi che, nel tempo, possono deteriorarsi o presentare condizioni di rischio, perchÃ© la sicurezza di uno spazio pubblico non puÃ² essere una risposta successiva a un incidente, ma deve essere prevenzione, controllo e manutenzione quotidiana.