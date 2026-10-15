Carta Dedicata a te: uno sportello in Comune per offrire assistenza ai beneficiari

Per il quarto anno consecutivo torna la "Carta Dedicata a Te", la misura introdotta dal Governo per sostenere i nuclei familiari in difficoltÃ economiche e favorire il consumo di prodotti agroalimentari di qualitÃ .

Saranno coinvolti 1.177.597 nuclei familiari residenti in Italia, composti da almeno tre persone con almeno un minore, con ISEE inferiore a 15.000 euro e privi di altri strumenti di inclusione sociale o sostegno alla povertÃ .

Nel Comune di Fondi ne beneficeranno oltre 1.000 famiglie. Per fornire informazioni, supporto e assistenza, Ã¨ stato attivato uno sportello dedicato al piano terra del Comune di Fondi.

L'infopoint sarÃ aperto dal 19 ottobre al 5 novembre 2026, tutte le mattine, dalle 9:30 alle 12:00.

I primi 500 euro saranno accreditati a novembre 2026, mentre la seconda tranche sarÃ erogata da aprile 2027.

I beneficiari che giÃ sono in possesso della card riceveranno la somma spettante il prossimo 4 novembre. Coloro che hanno diritto per la prima volta alla "Carta Dedicata a Te" per il primo anno, riceveranno istruzioni precise sulle modalitÃ di ritiro della stessa presso l'ufficio postale.

Per attivare la carta e non perderne la validitÃ , il primo acquisto dovrÃ essere effettuato entro il 16 dicembre 2026.

La graduatoria definitiva degli aventi diritto sarÃ pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Fondi, nel rispetto della privacy, alla fine del mese di ottobre.

Un'iniezione di liquiditÃ â€“ commentano il sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e l'assessore ai Servizi Sociali Sergio Di Manno â€“ attesa da molte famiglie. Abbiamo deciso di aprire uno sportello con del personale dedicato affinchÃ© nessuno possa perdere un prezioso beneficio per motivazioni burocratiche o legate alla scarsa conoscenza dei mezzi tecnologici. Sono moltissime le famiglie che riceveranno questo contributo e l'obiettivo Ã¨ che arrivi a tutti coloro che ne hanno diritto senza distinzioni e in tempi rapidissimi. Una buona organizzazione iniziale consentirÃ a tutti i beneficiari di ricevere comodamente anche la seconda tranche prevista per aprile.