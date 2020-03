Maxi donazione da parte di Md Fondi alla Croce Rossa: il plauso di Confcommercio

Il punto vendita Md di Fondi della famiglia Di Crescenzo associato Confcommercio Lazio Sud, combatte il Coronavirus con la solidarietà.

In questo momento di crisi causata dall’emergenza sanitaria, il ‘progetto solidale’ attivato dalla famiglia Di Crescenzo con il sostengo del presidente Confcommercio Lazio Sud Fondi Enzo Di Lucia, è sicuramente un’ottima ‘medicina’ per aiutare le persone sole, gli anziani e le famiglie che stanno vivendo un momento di grande difficoltà. E così nella giornata di oggi, la famiglia Di Crescenzo alla presenza del presidente Di Lucia hanno consegnato gratuitamente ai volontari della Croce Rossa, alimenti di prima necessità da distribuire alle persone che vivono in uno stato di disagio e alle persone in quarantena impossibilitati a uscire di casa.