Gli avvocati di Fondi uniti per combattere il coronavirus: l'iniziativa

Gli avvocati di Fondi uniti per combattere il coronavirus: al via una raccolta per l'acquisto di un ventilatore polmonare.

Noi avvocati del Comune di Fondi, uno tra i più colpiti dal contagio epidemiolologoco in essere e di conseguenza dalle misure restrittive in atto, NON POSSIAMO NON FARE NIENTE.

Formiamo una cordata ed organizziamo concretamente una nostra raccolta in quanto siamo tanti e solo uniti ne usciremo.

Contribuiamo attivamente e non restiamo ora isolati nelle nostre singole case e difficoltà.

Forzatamente dobbiamo rinunciare ai nostri piccoli piaceri, anche un semplice caffè al bar.

Allora possiamo unirci e raccogliere una somma che ci consenta di acquistare un ventilatore polmonare pressometrico con software e carrello.

L'associazione Osvaldo Marcotti di Cremona ne ha appena acquistato uno al costo di 9.885,00 complessivo e donato al proprio ospedale.

Noi insieme con 50,00 euro cadauno ma tutti possiamo arrivare a questo importo e donare un respiratore in tempi brevi al nostro ospedale e chiedere un'unità locale pneumologica.

FACCIAMOLO.

Dobbiamo essere di esempio.

Che altri ci seguano per poter contribuire a risolvere il problema.