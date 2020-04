“Il grande cuore del Mof”: donazioni di ortofrutta per gli italiani in difficoltà

Dopo aver egregiamente superato la prova delle nuove procedure per il controllo degli accessi al MOF – dove si entra solo a seguito di rilevamento della temperatura con termoscanner e indossando guanti e mascherine – gli Operatori del MOF, da sempre sensibili alle necessità dei più bisognosi, appena si sono resi conto che diverse famiglie cominciavano ad avere difficoltà nel fare la spesa, hanno chiesto alle proprie organizzazioni di rappresentanza, già dalla scorsa settimana, di attivarsi per supportare i concittadini in difficoltà per mancanza di liquidità, dovuta in larga parte al forzato blocco lavorativo.

Quindi, tra domenica e lunedì gli stessi Operatori hanno manifestato il desiderio di aiutare anche chi, ancor più di noi, sta pagando un prezzo altissimo, come i nostri connazionali in Lombardia.

Ecco, quindi, che nasce il Progetto Solidale “IL CUORE GRANDE DEL MOF”.

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana sezione di Fondi, ogni mercoledì e venerdì, a partire dal 1° aprile, saranno preparati cassettini misti di ortaggi e frutta fresca, destinati alle famiglie fondane che ne hanno bisogno, sulla base delle risultanze rilevate dalla locale Croce Rossa. E ogni martedì partirà un camion di ortofrutta fresca, già preparata in appositi imballi, destinata ai nostri connazionali lombardi che stanno attraversando un momento di drammatica sofferenza.

“Sono orgoglioso dei nostri Operatori” sottolinea l’Amministratore delegato del MOF Enzo Addessi “perché, una volta ancora, hanno scelto non solo di impegnarsi a garantire la fornitura costante di frutta e verdura fresca per tutti i canali distributivi, ma anche e soprattutto di non lasciare indietro nessuno. Questo è il Cuore Grande degli Operatori del MOF”.

