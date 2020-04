Il Messaggio del Pd di Fondi: "Da parte nostra massima collaborazione con il Comune per la gestione dell'emergenza"

Stiamo affrontando un’emergenza senza precedenti che, oggettivamente, ci ha presi tutti un po’ impreparati, governo centrale, presidenti delle regioni, sindaci, protezione civile, sistema sanitario.

Non è il momento delle polemiche e della individuazione delle responsabilità: ci penseremo quando tutto sarà finito, perché il riconoscimento degli errori è indispensabile per non ripeterli.

Riteniamo che in questo momento tutti noi, ciascuno per il proprio ruolo e per le proprie competenze, dobbiamo contribuire a superare questa terribile circostanza. Noi come consiglieri comunali di opposizione abbiamo offerto da subito la nostra disponibilità a collaborare con vicesindaco e assessori, avendo ben chiara la consapevolezza della estrema difficoltà della situazione. Inizialmente non siamo stati contattati e ci resta il rammarico che forse, col nostro aiuto, qualche scelta e qualche iniziativa dell’Amministrazione sarebbe potuta essere più efficace ed oculata.

In questa seconda fase siamo stati maggiormente coinvolti e stiamo dando il nostro contributo a definire regole sia chiare e trasparenti che efficaci e funzionali per far arrivare il più presto possibile alle famiglie che ne hanno bisogno urgente gli aiuti indispensabili.

Da questo punto di vista c’è da prendere atto con soddisfazione che i fondi messi a disposizione del Comune di Fondi per le esigenze alimentari delle famiglie in difficoltà sono più che sufficienti per un primissimo intervento. Dal Governo tramite la Protezione Civile sono stati assegnati € 357.000 e dalla Regione Lazio altri € 158.000, per un totale di oltre 500.000 €

Sono fondi destinati a dare buoni-spesa alle famiglie in difficoltà per acquistare viveri e medicinali.

Noi stiamo spingendo perché immediatamente l’Amministrazione comunale tramite l’Ufficio dei Servizi Sociali coinvolga i negozi di generi alimentari e i supermercati disponibili a ricevere questi buoni, eventualmente aggiungendo anche un ulteriore sconto di 5/10%, e perché renda subito disponibili alle famiglie in difficoltà semplici modelli per la richiesta. Abbiamo anche chiesto che siano direttamente coinvolti le associazioni di volontariato, gli enti come Croce Rossa e Caritas ma anche i parroci che hanno diretta conoscenza delle situazioni di disagio.

Da parte nostra siamo disponibili ad aiutare tutti i cittadini che volessero fare una richiesta e che non conoscono le modalità o hanno difficoltà a presentare una richiesta.

Abbiamo con forza proposto che si intervenga a sostegno delle famiglie che sono in difficoltà a pagare gli affitti, utilizzando fondi del bilancio comunale integrati dalle donazioni che generosamente molti cittadini, aziende ed enti stanno facendo.

Personalmente, visto che la nostra vita lavorativa è stata ed è spesa nella scuola pubblica italiana che ora sta vivendo un momento di elevata difficoltà, dovendo svolgere a distanza l’attività didattica, siamo anche soddisfatti che sia il Governo (con circa 70 milioni di euro), sia la Regione Lazio (con 2 milioni e 700mila euro) siano intervenuti a sostegno delle tante famiglie che ora si trovano in difficoltà a dare ai loro figli i dispositivi informatici per poter seguire le lezioni. Dal Governo ogni scuola avrà una somma che varia dai 7.000 ai 10.000 euro circa e dalla Regione Lazio fino a 3.000 euro per poter dare in comodato d’uso agli alunni che ne avessero bisogno uno strumento (tablet o notebook) utile per seguire le lezioni a distanza.





Maria Civita Paparello

Mario Fiorillo