Agricoltura, le preoccupazioni di Fondi Vera per la carenza di manodopera

E' quanto riferisce il movimento Fondi Vera in una nosta stampa.

La carenza di manodopera - prosegue il gruppo politico - nel settore agroalimentare ha già colpito diverse Regioni d'Italia e, ovviamente speriamo di essere smentiti, potrebbe manifestarsi anche in Provincia di Latina e nel territorio della Città di Fondi, sebbene per la stragrande maggioranza si tratti di una situazione ben più stanziale di altre realtà produttive italiane.

C'è bisogno di strumenti che certamente non devono minare la stabilità ma possano consentire ai Cittadini di trovare nei supermercati cibo italiano proveniente dalle campagne e sinonimo di qualità. Per questi motivi, Fondi Vera si schiera dalla parte di chi propone una soluzione intelligente e competente, e nello specifico sposa la proposta di tutela delle produzioni, per evitare la mancanza di rifornimenti alla grande distribuzione che rischia di diventare alibi per l'aumento indiscriminato dei prezzi.



Ben venga il coinvolgimento di cassintegrati, disoccupati, studenti, percettori di Reddito di Cittadinanza nella raccolta dei prodotti ortofrutticoli nelle nostre campagne. L'incontro tra domanda e offerta in questa fase va ulteriormente facilitato e per questo si promuovano anche in ambito locale le piattaforme di intermediazione "Job in country" e "Agri Job" create dalle associazioni di categoria, utili anche per un ricollocamento.

