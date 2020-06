Festa della Repubblica: a Fondi festeggiamenti in diretta Facebook

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto informa che Martedì 2 Giugno prossimo si svolgerà una breve cerimonia in occasione del 74° anniversario della fondazione della Repubblica italiana.

Alle ore 10.00 in piazza Alcide De Gasperi, alla presenza di una rappresentanza delle Autorità Civili e Militari, del Comitato locale della Croce Rossa Italiana, dell’Associazione di Protezione civile Falchi di Pronto Intervento e del Gruppo di Protezione Civile Città di Fondi, sarà eseguito l’Inno d’Italia. In ottemperanza alle normative in vigore per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, si tratterà di una cerimonia sobria, alla quale purtroppo la cittadinanza non potrà partecipare, ma che sarà trasmessa in diretta Facebook da Radio Antenna Musica.