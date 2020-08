Tenta di rubare un quad in centro a Fondi: denunciato un 21enne rumeno

In data 08 agosto 2020, in Fondi (LT), i Carabinieri della locale Tenenza, a conclusione di specifica attività investigativa, deferivano in stato di libertà C.V.I. 21 enne rumeno del luogo, per il reato di tentato furto aggravato.

Il prevenuto, nella serata del 05 u.s., unitamente a due complici in corso di identificazione, tentava di asportare una motocicletta modello “Quad” che era posteggiato nei pressi dell’abitazione del proprietario.