Fondi Vera non dimenticherà Curtignano: incontro con i residenti

Nel corso degli incontri con i Cittadini ed i Comitati stanno emergendo criticità annose in tutte le zone periferiche della Città. Fondi Vera​ ed il suo Candidato Sindaco Francesco Ciccone sono pronti a garantire massimo impegno e dedizione per gli abitanti delle contrade letteralmente abbandonate dalle Istituzioni. Qualche esempio su tutti? I casi segnalati da residenti e imprenditori in Via Barilone e Via Provinciale per Lenola, con la totale assenza di servizi essenziali.

Fa rabbrividire pensare che nel 2020 in una Città che voglia considerarsi evoluta la distribuzione della risorsa idrica sia ancora una chimera, e con essa il sistema fognario e l'illuminazione stradale. Aspetti che pregiudicano, tra le altre cose, non solo la qualità della vita di chi vi abita, ma anche la possibilità di nuovi insediamenti, ovviamente anche di natura commerciale. Altrettanto preoccupante lo stato in cui versano alcune strade della popolosa frazione di San Raffaele, divenute col tempo autentiche discariche a causa dell'abbandono di rifiuti di ogni natura.

"Ho la fortuna di poter contare su Candidati residenti in queste realtà, come Marco Di Cicco, ed ho chiesto loro di rappresentare sentinelle sul territorio, per dare voce ai tanti fondani oggi sfiduciati e stanchi di promesse da Campagna Elettorale - dichiara il Candidato Sindaco Francesco Ciccone - Fondi Vera ha già avuto modo di incontrare sostenitori ed amici delle periferie ed ascoltare le loro istanze, nei prossimi giorni proseguirà questo impegno con un tour in tutto il territorio comunale, dal Centro Storico a San Raffaele, a San Magno, sul litorale, in Località Curtignano e Madonna degli Angeli, e così via, per restituire ai nostri concittadini speranza e prospettive positive".

