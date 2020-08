Decoro, la replica del sindaco: "Monte San Biagio? è il fiore all'occhiello della Provincia"

"Mi dispiace che ci sia ancora qualcuno che continua a gettare fumo negli occhi a turisti e residenti. Il nostro paese è il fiore all’occhiello della Provincia di Latina per non dire della Regione ed è tra i borghi più belli d’Italia. Sì, è così e personalmente ne vado fiero. Altri non so".

Così il sindaco Federico Carnevale replica ai alle segnalazioni della minoranza sul decoro e i rifiuti nel centro storico.

"Monte San Biagio, nonostante le difficoltà che tutti conosciamo - prosegue in una nota fiume - riesce sempre a mantenere uno standard di pulizia abbastanza soddisfacente e, chi vuole far credere il contrario non è per nulla onesto. Quest’anno, i molti visitatori e turisti si sono complimentati per come è curato, certo, i piccoli problemi ci sono dappertutto l’importante è non perseverare e perché no, se si riesce a trovare una soluzione tempestiva sono il primo a condividerla insieme a chi vuole davvero collaborare non chi invece ha solo voglia di scrivere. Ho avuto già modo di complimentarmi con gli operai della Multiservizi che, nonostante la carenza di personale, riesce a garantire un servizio abbastanza efficiente sul servizio di raccolta e pulizia del Paese. Certo, c’è ancora molto da fare, è vero, ma non bisogna screditare non solo l’operato dei dipendenti ma anche l’immagine del paese tanto decantato dai leoni da tastiera che non hanno minimamente idea di cosa vuol dire amministrare (ah già, per qualcuno essere consigliere comunale vuol dire criticare, non collaborare per risolvere i problemi!).

Ve ne elenco uno: già da inizi settembre l’Ente Comunale, a seguito dell’acquisto del terreno sito in località Vallemarina (Appia) trasferirà definitivamente i mezzi della raccolta su quel terreno. Da circa dieci anni i mezzi nel periodo estivo di chiusura delle scuole venivano momentaneamente parcheggiati nel piazzale retrostante il plesso scolastico, per agevolare l’anticipo dell’orario lavorativo dei dipendenti. Fa ridere che solo oggi, perché si è consiglieri comunali, si faccia osservare questa variante organizzativa solo ed esclusivamente del periodo estivo.

Altra osservazione non vera è che il paese abbia una pubblica illuminazione inefficiente. Da ormai 5 anni Monte San Biagio vanta di un impianto di pubblica illuminazione efficientato (tra i primi paesi che si sono adeguati al nuovo servizio). Certamente, a seguito di maltempo, può capitare che qualche punto luce può ”bruciarsi” essendo l’impianto a led ma non per questo il servizio di pulizia delle strade non viene effettuato.

Ci mancherebbe pure che le pulizie vengano fatte di notte !!!!!!! Proprio per questo, voglio rassicurare quanti ne continuano a discutere che il tratto di Via I Rampa Inferiore (tratto dalla farmacia a scendere) in questi giorni è oggetto di sistemazione dell’impianto elettrico dell’Enel e della pubblica illuminazione, interrando tutti i cavi che trovavamo lungo le facciate.

Certamente non vuole essere questo il luogo e il modo per esporre quanto la mia amministrazione sta svolgendo ma è doveroso rivolgere un appello a chi continua a fare dell’INCIVILTA’ il proprio cavallo di battaglia, lasciando sacchetti di rifiuti abbandonati per le strade e lasciando che i propri amici a quattro zampe facciano liberamente i bisogni tra i vicoli del nostro centro storico.

Non per ultimo la mia onestà intellettuale mi porta a constatare, ahimè, il non sufficiente servizio di vigilanza ma posso rassicurare fin da ora che per il prossimo anno stiamo provvedendo anche su questo fronte oltre, che alla nuove disposizione in materia di parcheggi.

Mi auguro di non dover tornare più su questi argomenti, e che il buon senso di ognuno sia sempre…… a portata di mano!"