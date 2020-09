Venerdì il confronto tra i candidati sindaci: sarà “a porte chiuse” nell’aula consiliare

L’AssociAzione di Cultura Politica Obiettivo Comune, come per la passata tornata elettorale, nonostante le attuali ed oggettive difficoltà nell’organizzazione di eventi pubblici legati all’emergenza sanitaria, ha voluto mettere in piedi per venerdì 4 settembre “Il Confronto”, dibattito tra i candidati a sindaco di Fondi.

Il confronto che, grazie alla gentile concessione del Comune di Fondi, si terrà “a porte chiuse” nell’Aula Consiliare “Luigi Einaudi”. La scelta del posto non è casuale perché è luogo dove gli aspiranti primi cittadini eserciteranno le proprie funzioni pubbliche qualora vengano eletti.

A moderare il confronto sarà la giornalista Alessandra Aprile. Per rispettare la massima par condicio, i sei contendenti alla fascia tricolore saranno seduti uno accanto all’altro in ordine di sorteggio che si svolgerà prima dell’inizio del dibattito. Se qualche candidato risulterà assente, verrà lasciato il posto vuoto e il dibattito si svolgerà regolarmente.

Trenta secondi, un minuto e due minuti i tempi di risposta alle domande, le quali saranno strutturate sulle seguenti tematiche: attività produttive e commercio, MOF e agricoltura, mobilità e viabilità, sanità e ospedale "San Giovanni di Dio", immigrazione e integrazione, violenza sulle donne, contrasto alla criminalità organizzata, incendi boschivi e ambiente, turismo e cultura, centro storico e periferie. A queste se ne sommeranno due - come da regolamento allegato - proposte dalla moderatrice del confronto.

I cittadini potranno conoscere le idee e le proposte dei candidati, a partire dalle 19.30, in diretta streaming video sulla pagina Facebook “Obiettivo Comune”. L’evento, inoltre, sarà visibile anche sulle pagine dei media partner “Radio Civita InBlu”, “h24notizie.com” e “Radio Antenna Musica 92.2” e sulle frequenze di Radio Civita InBlu (101.0).