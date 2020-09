Sperlonga : Top Ten del turismo nazionale

Il grande afflusso di turisti registrato in particolare nei mesi di luglio e agosto e nel mese di settembre ancora in corso, hanno consentito a Sperlonga di fare un grandissimo balzo in avanti , ponendoci adesso al 7° posto tra le mete turistiche più ambite d’Italia ; dietro di noi l’Argentario in Toscana e Madonna di Campiglio chiamata anche la Perla delle Dolomite in Trentino Alto Adige.

Questo straordinario risultato ci riempie di soddisfazione e nel contempo ci sprona però ad andare avanti per migliorare ulteriormente i servizi, assicurare la gestione oculata del territorio , elevare conseguentemente l’accoglienza e la qualità della vita delle persone e dei turisti.

Certamente, in questo periodo di COVID, abbiamo temuto seriamente il sovraffollamento e il conseguente riflesso negativo sulla sicurezza sanitaria e sui servizi in generale .

Tuttavia possiamo dire che siamo riusciti, anche se a fatica, a garantire i servizi essenziali , l’ordine e la sicurezza dei bagnanti, potenziando l’efficientamento dei servizi senza riscontrare grandi sofferenze. Ancora una volta il nostro “sistema paese” incentrato in particolare sulla collaborazione sinergica tra pubblico e privato ha retto benissimo. E’ stata così premiata l’efficienza e l’efficacia della nostra organizzazione funzionale e operativa comunale grazie anche all’ausilio delle forze dell’ordine, dei volontari della protezione civile, dei Dirigenti, funzionari e operai comunali.

Si tratta ora di essere sempre di più all’altezza della grande notorietà e immagine acquisite, di mettere in campo altre azioni innovative, culturali e sociali con l’obiettivo di ampliare l’arco temporale della stagione turistica, puntando fortemente sulla “destagionalizzazione”.

Sperlonga può e deve essere attrattiva anche d’inverno poiché il suo paesaggio e il suo mare sono bellissimi e godibili anche d’inverno. Serve perciò rilanciare e declinare concretamente sul territorio il suggestivo “Progetto Mare d’Inverno” promosso anche dalla Regione Lazio che non deve però rimanere solo uno spot pubblicitario.

In questo scenario sono felice di aver definito due importantissime varianti urbanistiche - concernenti la rigenerazione Urbana , le Attività Produttive e gli Stabilimenti balneari - le quali consentiranno la ripresa economica e occupazionale del paese ed una migliore e più qualificata accoglienza turistica anche d’inverno.

Queste azioni, di natura economica ed urbanistiche, saranno presto esaminate dalla commissione consiliare competente con l’auspicio di essere approvate definitivamente dal Consiglio Comunale entro il prossimo mese di dicembre.