Ordinanza odierna sull'obbligo di indossare la mascherina protettiva

Il Vice Sindaco Beniamino Maschietto rende noto di aver emanato in data odierna specifica Ordinanza (n°52) con cui si dispone l’obbligo a chiunque di indossare correttamente fino alla data del 15 Ottobre 2020 il Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche eo aperte al pubblico, fatta eccezione per i minori al di sotto dei 6 anni, nonché per i soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina.

Il provvedimento è stato emesso in ragione della necessità di adottare ogni misura idonea e volta a contenere la diffusione della pandemia da Covid-19, anche in considerazione della attuale ripresa dei contagi.

Proprio per il raggiungimento delle citate finalità, a seguito del Tavolo tecnico tenutosi presso la Prefettura di Latina il 21 Settembre u.s. si è ritenuto opportuno estendere senza distinzione di orario l’obbligo del D.P.I.

Al Comando di Polizia Locale e a tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio è demandato il controllo e la verifica del rispetto della suddetta Ordinanza, nonché l’adozione dei provvedimenti di competenza. In caso di inottemperanza verrà infatti applicata, ai sensi della vigente normativa, una sanzione amministrativa di Euro 100,00.