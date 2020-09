La IV edizione del "Progetto Cuore" sarà al chiuso del palazzetto dello sport

Domenica 27 Settembre p.v. a Fondi, dalle ore 10.00 alle 22.00, avrà luogo la quarta edizione del “Progetto Cuore”, che a causa delle condizioni meteo non favorevoli quest’anno avrà luogo non all’aperto ma presso il Palazzetto dello Sport.

L’iniziativa – promossa dal Gruppo Cuore in collaborazione con Pro Loco Fondi, A.N.D.O.S. Fondi, Banca Popolare di Fondi, SIGMA e patrocinata dal Comune di Fondi – si rinnova grazie all’attivismo solidale delle volontarie del “Gruppo Cuore” di Fondi e di città di altre Regioni italiane, che anche per questa nuova edizione hanno realizzato a mano circa 1.500 coloratissime coperte in lana, che avvolgeranno scenograficamente le gradinate di piazza De Gasperi nella giornata di Domenica prossima. L’iniziativa benefica di quest’anno si svolge in favore di Unitalsi (Lourdes) - sottosezione di Gaeta, Associazione di Volontariato City Angels e numerose Case di riposo. Le coperte in lana lavorate a mano verranno infatti donate ai sopracitati Enti e Associazioni per la relativa distribuzione a persone bisognose.

Parallelamente alla nuova edizione del Progetto Cuore, il Comitato A.N.D.O.S. di Fondi aprirà l’Ottobre Rosa 2020, mese internazionale per la prevenzione dei tumori al seno. Le volontarie di A.N.D.O.S. Fondi affiancheranno le signore del Progetto Cuore e saranno presenti per l’intera giornata con i gazebo informativi A.N.D.O.S. per la campagna di sensibilizzazione delle donne verso la prevenzione primaria e secondaria delle patologie tumorali al seno. Nel rispetto delle misure anti Covid-19, verrà fornito orientamento e indicazioni per accedere: ai Programmi di Screening (Mammografico, Cervice Uterina e Colon Retto) promossi dalla ASL di Latina; alle tecniche di linfodrenaggio in caso di linfedema al braccio a causa di intervento al seno; ai laboratori esperienziali di trucco oncologico e di riflessologia plantare; alla Banca della Parrucca, in caso di alopecia scaturita da terapie oncologiche; al gruppo di Auto Mutuo Aiuto.