Pistola e proiettili in casa, nel centro storico di Fondi: arrestato un 51enne

Il 23 settembre 2020, nel pomeriggio, in Fondi (lt), i militari dell’arma del luogo, traevano in arresto, nella flagranza dei reati di detenzione abusiva di armi e ricettazione, un 51 enne del posto. In particolare il suddetto – a seguito di perquisizione domiciliare delegata dall’a.g. in accoglimento di specifica richiesta dell’arma operante – veniva trovato nell’ingiustificato possesso di una pistola cal. 9x21, risultata provento di furto nonché di nr. 11 cartucce del medesimo calibro e nr. 45 cartucce per pistola cal. 380 “auto”. L’arma e le munizioni sono state sequestrate, mentre l’arrestato, condotto presso la propria abitazione, ristretto agli arresti domiciliari.