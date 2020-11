Bella (M5S) " Chiudere le scuole causa notevoli danni educativi e può persino aumentare la pandemia"

“Faccio un appello a tutti gli amministratori locali: lasciate aperte le scuole. La chiusura delle scuole causa danni educativi spaventosi che rischiamo di portarci dietro per anni e rischiamo inoltre di aumentare i contagi. Questa non è una battaglia politica ma è una lotta per il buonsenso per proteggere il futuro dei nostri figli e del paese”.

Così in un post su Facebook Marco Bella Deputato M5S

“È stato pubblicato sulla rivista Lancet un articolo nel quale si stima che le scuole potrebbero contribuire al 15% del contagio. Questo studio viene portato come argomentazione da chi fa pressione per la chiusura totale delle scuole. I limiti di questo studio però sono evidenziati dagli stessi autori” - Spiega il pentastellato – “L’approssimazione è data dal fatto che: si sono analizzati i dati stimati di 130 paesi con situazioni molto differenti, è difficile separare i risultati dati dalla chiusura delle scuole da altre misure di contenimento, non è stata fatta una separazione dei diversi livelli di istruzione(chiudere le elementari è molto diverso dal chiudere le superiori), non tiene conto dei dispositivi di protezione (nelle scuole italiane al momento si rispettano distanze e si usano le mascherine). ” – prosegue il Deputato – “Bisogna tenere a mente che mentre i bambini sono i principali diffusori dell’influenza, questo non vale per il COVID. Infatti, la gravità della malattia e il contagio è meno frequente proprio tra i più giovani rispetto agli anziani. Quello che accadrà è che forse si guadagnerà anche qualcosa in termini di controllo, ma i bambini non SPARISCONO. Visto che i genitori devono recarsi al lavoro, con molta probabilità vengono affidati ai nonni, alle persone che più di tutti dovremmo tutelare e proteggere. Quindi, il risultato netto è di PEGGIORARE la pandemia.” - Conclude il componente della commissione Cultura alla Camera – “Non è un caso che Francia, Germania, Regno Unito e atri paesi europei non abbiano chiuso le scuole, nonostante una situazione pandemica persino peggiore di quella del nostro Paese. In Italia, le scuole (tutte) sono il luogo più sicuro dove i nostri figli possano trascorrere il loro tempo, nell’attesa che l’epidemia finisca.”