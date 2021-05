Le forze di Opposizione sul Consiglio Comunale di Giovedì 20 Maggio

Dopo sei ore di discussione e cinque punti affrontati rispetto agli otto presenti nell'Ordine del Giorno, la seduta di Consiglio Comunale di Fondi di Giovedì 20 Maggio 2021, espressamente richiesta dalle forze consiliari di Opposizione, è stata sciolta dal Segretario Generale a causa dell'appurata assenza del numero legale.

La maggioranza consiliare che sostiene il Sindaco Maschietto ha, infatti, lasciato l'aula virtuale della piattaforma su cui si svolgevano i lavori della massima assise facendo venire meno i numeri per consentire il proseguimento della discussione e la votazione relativa al sesto punto in calendario, ovvero la Mozione promossa dal Consigliere Venditti dal titolo “17 Maggio giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Una panchina arcobaleno anche a Fondi per sensibilizzare."

L'accaduto rappresenta una triste pagina per la Politica cittadina. Un episodio, che ci auguriamo resti tale, che sicuramente non contribuisce a rinsaldare il rapporto tra i Cittadini e le Istituzioni, per di più verificatosi in occasione della discussione circa tematiche di forte attualità e grande sensibilità.

L'evidente insofferenza dimostrata a più riprese dai rappresentanti della maggioranza e dallo stesso primo cittadino, in particolare ogni qual volta dai banchi dell'Opposizione si presentino interpellanze ed interrogazioni, è sfociata giovedì nell'abbandono dell'aula. Probabilmente le proposte, le mozioni, i quesiti posti dalle forze alternative all'attuale compagine di governo, infastidiscono non poco Maschietto e la sua maggioranza.

I Consiglieri Comunali Cardinale, Ciccone, Lippa, Marcucci, Parisella, Venditti e Vocella chiedono ufficialmente rispetto per il ruolo e l'importanza che riveste il Consiglio Comunale, ma soprattutto nei confronti dei Cittadini che attendono risposte e si aspettano dalla classe dirigente esempi di tutt'altro tenore. Quella andata in scena ieri non è stata certo una lezione di democrazia, ma solo l'ennesima dimostrazione dell'insofferenza della maggioranza alle regole democratiche ed al confronto con le forze di Opposizione nelle assemblee elettive.

I Consiglieri Comunali Cardinale Franco, Ciccone Francesco, Lippa Tiziana, Marcucci Stefano, Parisella Luigi, Venditti Salvatore e Vocella Luigi